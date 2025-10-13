Este jueves a las 21:00 horas, los ciudadanos de General Alvear y sus distritos tendrán la oportunidad de conocer las propuestas de los aspirantes al Concejo Deliberante en un debate histórico que se transmitirá en vivo desde el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

La presidente del HCD, Alejandra Torti, confirmó la realización del evento en diálogo con FM VIÑAS. «Vamos a poder ver desde nuestra casa y desde la comodidad cada uno de los ciudadanos de General Alvear y de los distritos, el debate de candidatos a concejales que van a competir en las próximas elecciones el 26 de octubre», aseguró.

Participarán las siete fuerzas políticas que estarán presentes en la boleta única:

Laura Molina (Provincias Unidas)

Cecilia Quiroga (Frente Libertario Demócrata)

Pablo Reyes (Frente Verde)

Marcos Domenech (La Libertad Avanza + Cambia Mendoza)

Fernando Olivieri (Partido de los Jubilados)

Carolina Álvarez (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)

Oscar Bonardel (Fuerza Justicialista Mendoza)

Los candidatos debatirán sobre seis ejes temáticos fundamentales para el departamento: Obras y Servicios Públicos, Ambiente, Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Departamental.

Un Debate Consensuado y con Logística Renovada

Torti destacó que el debate fue «consensuado con los candidatos» y que se realizaron reuniones previas para acordar el reglamento y sortear tanto el orden de ubicación como el de exposición de las temáticas. Esta iniciativa pionera en el departamento se realiza a través de una ordenanza del HCD.

Como novedad, será la primera vez que el debate se realice en el recinto del HCD, lo que implica un desafío logístico. La transmisión será a puerta cerrada y sin público para garantizar la organización técnica necesaria, que incluye el montaje de un estudio de televisión y el uso de cuatro cámaras, buscando la mayor prolijidad en la emisión.

Metodología y Transmisión

La mecánica del debate está estrictamente pautada:

Cada candidato tendrá un minuto para desarrollar cada uno de los seis temas.

Podrán hacer uso de 45 segundos de réplica si se sienten aludidos o desean agregar algo.

Al cierre, cada uno dispondrá de un minuto final para dirigirse a la ciudadanía y solicitar el voto para las Elecciones Legislativas 2025, donde se disputan cinco bancas para el período 2026-2030.

La moderación estará a cargo de los periodistas María José Aguas, Emanuel Vallejos, Claudio Lemos y Pablo Velasco.

El evento se transmitirá en vivo por los canales oficiales del HCD de General Alvear y la señal vía streaming estará disponible para todos los medios que deseen tomarla. Además, la grabación quedará disponible en las plataformas del HCD para quienes no puedan verlo en el horario de emisión.

Alejandra Torti invitó a los ciudadanos a «acompañar este importante ejercicio democrático y conocer las propuestas de quienes buscan representar a los alvearenses». Todas las fuerzas políticas han confirmado su participación en este crucial encuentro.