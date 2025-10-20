La Municipalidad de General Alvear informa que se encuentra abierta la convocatoria a Concurso de Precios para el día martes 4 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, con el objetivo de conceder el uso y la explotación del kiosco ubicado en el sector pileta y canchas de paddle dentro de las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Los pliegos de condiciones podrán adquirirse en la Subdirección de Suministros, de lunes a viernes en horario de 7:30 a 12:30, con un valor de $5.000.

La concesión se regirá según lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales y demás constancias obrantes en el expediente EX-2025-07256435-GDEMZA-SECHAC#ALVEAR.

De esta manera, el municipio busca garantizar la transparencia en la adjudicación y promover la participación de interesados en brindar servicios dentro del espacio deportivo más importante de la ciudad.