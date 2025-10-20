El próximo sábado 8 de noviembre, General Alvear será sede de una nueva edición de las Jornadas de Turismo y Servicios, un evento que busca fortalecer el desarrollo del turismo local a través de la capacitación, la experiencia y el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

En diálogo con FM VIÑAS, el director de Turismo, Gustavo García, destacó la importancia de la iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio y su Específica de Servicios y Turismo: “Estamos muy contentos de poder ser parte de este evento que organiza la Cámara, con apoyo del Ministerio de Turismo de Mendoza, la Cámara de Turismo, AEGA y el Gobierno. Es una oportunidad para vivir una experiencia en General Alvear, con disertantes, talleres y capacitaciones para los prestadores locales”, expresó García.

El encuentro se desarrollará de 8:30 a 12:30 horas en el Salón Fernández del Predio Ferial, y estará orientado a potenciar el turismo rural y de experiencias, un rubro que viene creciendo en el departamento.

Por su parte, Nicolás Alonso, referente de la Específica de Servicios y Turismo, destacó que esta será la sexta edición de las jornadas: “Vamos a tener charlas, talleres, una muestra de arte con artistas locales y una degustación con productos alvearenses como vinos, champán, miel y aceite de oliva. Queremos seguir mejorando la calidad del servicio, la atención al cliente y la experiencia del turista que nos visita”, señaló.

La actividad busca potenciar a los prestadores actuales y motivar la creación de nuevos emprendimientos turísticos, abarcando desde la gastronomía hasta el alojamiento y los servicios complementarios.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través del link oficial de la Cámara de Comercio, donde los interesados podrán registrarse para participar de esta jornada que combina capacitación, intercambio y el sabor local de General Alvear.