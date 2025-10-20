El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Alvear, Fabio Gómez Parra, recibió este martes a los jóvenes Leandro Flores, Gonzalo Freite e Isaac Barrera, quienes participaron del Campeonato Mundial ITF Union de Taekwondo, desarrollado en el microestadio Malvinas Argentinas del Club Argentinos Juniors, en Buenos Aires.

El evento reunió a más de 1.200 competidores de 20 países, entre ellos Rusia, Bélgica, México, Polonia, España, Etiopía, Costa Rica y Estados Unidos, convirtiéndose en una de las competencias más importantes del calendario internacional de artes marciales.

Durante el encuentro, Gómez Parra destacó el esfuerzo de los deportistas y el valor de este tipo de logros para todo el departamento: “Estos son momentos que visibilizan el deporte en General Alvear. El taekwondo no solo forma deportistas, sino que contiene, educa y trabaja junto a las familias. Desde el municipio queremos seguir apoyando estas disciplinas y acompañar su crecimiento en los distritos”, señaló el funcionario.

Por su parte, el profesor Leandro Flores, responsable de la escuela donde entrenan los jóvenes, explicó que hace cinco años trabaja en la enseñanza del taekwondo, promoviendo la práctica como una herramienta de inclusión y desarrollo personal.

“Más allá del nivel deportivo, lo que buscamos es transmitir valores. Contenemos a los chicos, los alejamos de las calles y de las adicciones. Participar en un mundial tiene un costo muy alto, pero lo hacemos con el corazón y con el apoyo de la gente y del municipio”, expresó.

Flores viajó junto a dos de sus alumnos, entre ellos Gonzalo Freite, de 17 años, quien logró el subcampeonato mundial pese a competir lesionado.

“Fue mi primera experiencia internacional y una de las más lindas. Competí con una fractura en la clavícula, hice tres o cuatro combates y, a pesar de eso, logré el segundo puesto. El taekwondo me cambió la vida por la disciplina y la constancia”, contó emocionado.

También participó Isaac Barrera, de 14 años, quien entrena desde los 7 y destacó la importancia de la disciplina en su crecimiento personal: “Siempre me gustaron las artes marciales, pero el taekwondo me enseñó a estar más enfocado y responsable. Entrenamos dos veces por semana y lo hacemos con muchas ganas; no es una carga, es algo que nos apasiona”, relató.

El Secretario de Gobierno adelantó que el Municipio acompañará nuevas iniciativas del grupo para promover el taekwondo en Carmensa y otros distritos, con el objetivo de ampliar la participación de niños y jóvenes en esta disciplina.

“Estos chicos son un ejemplo de compromiso, esfuerzo y superación. Desde el Municipio vamos a seguir acompañando a quienes, con dedicación, dejan en alto el nombre de General Alvear”, concluyó Gómez Parra.