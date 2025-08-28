La Escuela Técnica de Carmensa lleva adelante un valioso proyecto de forestación que nació el año pasado y ya muestra grandes resultados.

La iniciativa comenzó con la donación de pinos para la plaza de Carmensa y continuó con la plantación de estacas de álamo híbrido, variedades I-214 e I-12.

En 2024 se colocaron alrededor de 1.500 plantas y este año ya se distribuyen unas 1.300, destinadas principalmente a vecinos y productores para forestar parcelas y canales de riego. La inscripción para recibir las plantas se realizó a través de las redes sociales de la escuela, y la entrega ya está en marcha.

‘El fin es ayudar a la gente a volver a forestar y generar conciencia ambiental’, destacó Mario Lucas, docente de la institución, quien subrayó el entusiasmo de los alumnos en cada etapa del proyecto.