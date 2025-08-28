En diálogo con FM VIÑAS, Pilar Castilla, integrante de la Asamblea del Pueblo, reiteró el rechazo al proyecto minero San Jorge haciendo uso de la Banca del Ciudadano, donde solicitaron a los concejales, legisladores de General Alvear y al propio intendente que expresen una posición firme en defensa del agua y de los recursos naturales.

Castilla advirtió que el emprendimiento en Uspallata “no es solo el Proyecto San Jorge, sino la puerta de entrada para otros proyectos mineros que ya están en etapa de exploración en la cuenca del Río Atuel”. En ese sentido, destacó el informe emitido por el Departamento General de Irrigación (DGI), al que calificó como “contundente”, con más de 300 observaciones técnicas al estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.

“Los requerimientos del DGI son de estricto cumplimiento. Plantean riesgos de contaminación de acuíferos, la reducción del caudal del arroyo El Tigre durante gran parte del año y la falta de controles y monitoreos adecuados. Sin embargo, la minera responde con evasivas como ‘se tendrá en cuenta’ o ‘lo analizaremos’, lo cual resulta inadmisible”, señaló.

Asimismo, cuestionó que la compañía intentara sostener que el arroyo involucrado es “privado”, cuando la legislación argentina establece con claridad que todo curso de agua natural es de dominio público.

Respecto al debate en el Concejo Deliberante, la asambleísta valoró que algunos ediles expresaran compromiso, aunque advirtió: “Acá no se trata de la Ley 7722, porque la Corte declaró inconstitucional el artículo que prohibía otras sustancias tóxicas. San Jorge ya encontró un camino legal para esquivar esa normativa, y cualquier minera podría seguir el mismo camino. El riesgo es para toda Mendoza”.

Finalmente, Castilla llamó a la movilización social: “No hay licencia social, ni científica, ni hídrica para este proyecto. Lo que falta definir es si habrá licencia legislativa. Y esa respuesta dependerá de lo que hagamos como pueblo. Con un gobierno provincial que impulsa estos emprendimientos y una legislatura con mayoría propia, la calle será el lugar donde se defina este tema”.