El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de Nación, anuncia la apertura de la Segunda Convocatoria 2025 para la línea Progresar Obligatorio. La fecha límite para la inscripción, a la misma es hasta el día 01 de septiembre.

Los requisitos de edad e ingresos para acceder a la beca, así como la acreditación de la asistencia y el avance académico, se mantienen vigentes. Los estudiantes deberán realizar cursos o actividades de extensión formativas de carácter obligatorio.

La inscripción se realizará en la plataforma Progresar, a través de la app Mi Argentina

-Los estudiantes deberán informar un número de CBU(cuenta bancaria) o CVU (billetera virtual) a nombre del solicitante de la beca para la ejecución del pago.

Es importante realizar el trámite en forma personal