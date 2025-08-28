La Cámara Joven de General Alvear anunció la realización de la Expo Educativa 2025, un evento que reunirá a más de 22 instituciones del departamento para presentar la oferta académica destinada a estudiantes, familias y la comunidad en general. La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de septiembre, de 9:30 a 12:30, en las instalaciones de la UGACOOP.

Rocío Marcolini y Virginia Martínez, organizadoras del evento, destacaron que se ofrecerán no solo carreras de grado, sino también posgrados, cursos, capacitaciones y tecnicaturas, permitiendo a los jóvenes conocer todas las posibilidades educativas disponibles en General Alvear sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. “Invitamos a las familias a acercarse y discutir el futuro de los chicos, conocer el abanico de opciones que presenta nuestro departamento y las nuevas carreras y capacitaciones que se van sumando año tras año”, señalaron.

Como novedad, este año se lanzará una plataforma web que reunirá toda la oferta educativa, permitiendo a los interesados acceder a la información incluso después del evento. Además, los asistentes podrán participar de sorteos, dinámicas y un test vocacional, con profesionales disponibles para orientar a los estudiantes en la elección de su camino académico.

El evento, que se realiza desde hace casi 30 años, cuenta con el apoyo de la Asesoría de la Juventud, la Dirección de Educación y la DGE, y busca acercar la educación superior y la capacitación profesional a toda la comunidad de General Alvear.