La Sociedad Alvearense de Escritores (SADE) prepara el cierre del certamen literario “Jarilla y Salitre”, que se enmarca en el Día del Escritor y reúne a autores locales y de otras provincias. El evento se realizará este domingo a las 16:00 horas en el Cine Teatro Antonio Lafalla de General Alvear.

En diálogo con FM VIÑAS, Alicia Márquez, integrante de SADE, expresó: “Hemos recibido más de 80 trabajos de niños y estudiantes, además de obras llegadas desde San Rafael, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Ha sido increíble la calidad de los textos y muy difícil definir los primeros puestos”.

Por su parte, Bautista Videla, también miembro de SADE, destacó que la jornada ofrecerá un amplio despliegue cultural: “El domingo, además de la premiación, tendremos la presentación de un escritor mendocino que llega con su nuevo libro, la participación de artistas invitados y una programación que comenzará puntual a las 16. Estará muy lindo, lo venimos preparando con mucho entusiasmo”.

El concurso, que año tras año busca fomentar la escritura y la participación de jóvenes y adultos, se consolida como un espacio de encuentro entre generaciones y regiones.