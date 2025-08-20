Las acciones permitieron constatar que la mayoría de los bovinos transportados carecía de la identificación oficial exigida. Intervino Oficina Fiscal de Comisaría 46°.

En un nuevo operativo de control en General Alvear, la Policía Rural detectó el traslado irregular de 44 bovinos que carecían de las marcas a fuego obligatorias. La intervención culminó con el secuestro de los animales y el inicio de actuaciones judiciales.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta 188, a la altura de la calle 22 y se centró en un camión Scania con semirremolque, conducido por un hombre, que transportaba 16 novillitos y 28 vaquillonas. Si bien la documentación del semirremolque estaba en regla, los animales estaban orejanos y no contaban con la marca a fuego correspondientes a la guía de transporte.

Ante esta situación, la fiscal interviniente dispuso actuaciones por abigeato, el secuestro de todos los animales sin marca y la individualización del conductor. Intervino la Oficina Fiscal de Comisaría 46°.