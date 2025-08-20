El área de Juventud de la Municipalidad de General Alvear lanzó el Torneo Gamer PlayStation, una propuesta que busca integrar a los jóvenes a través del popular videojuego EA Sports FC 25 (ex FIFA) y que tendrá como gran premio una consola PlayStation 5.

En diálogo con FM VIÑAS, la asesora de Juventud, Milagros Nieto, explicó: “Estamos trabajando en este proyecto de integración juvenil a través de un videojuego que es el FIFA y donde el gran premio que motiva a los jóvenes es la PlayStation 5. En apenas un día y medio ya superamos los 160 inscriptos, de entre 13 y 28 años, y estimamos llegar a 300 o 400 participantes”.

Nieto detalló que el certamen se desarrollará en dos fases:

Primera fase: en el Informador Turístico, donde se jugarán cinco partidos en simultáneo.

en el Informador Turístico, donde se jugarán cinco partidos en simultáneo. Semifinales y final: en un escenario montado especialmente en el exterior, con pantalla gigante, ambientación gamer y accesorios para darle un marco innovador y colorido.

Se trata de la primera edición del torneo de FIFA organizado por el municipio, aunque anteriormente se habían realizado experiencias similares con otros videojuegos como League of Legends.

La funcionaria destacó además el espíritu inclusivo de la propuesta: “Queremos unir a jóvenes de diferentes edades, desde los 16 hasta los 30 años, en una misma actividad. Los videojuegos tienen esa capacidad de integrar, de hacer amigos y compartir un buen ambiente”.

El torneo es gratuito y sin cupos limitados. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de agosto a través del enlace disponible en la página oficial de Juventud.