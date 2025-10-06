La presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear y candidata a diputada provincial por el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Alejandra Torti, confirmó en diálogo con FM VIÑAS que el debate de candidatos al Concejo Deliberante se realizará el miércoles 16 de octubre a las 21:00 horas, en el salón del HCD.

El encuentro reunirá a los siete candidatos que encabezan las listas que competirán en las elecciones del 26 de octubre. Torti explicó que el debate se transmitirá en vivo por todos los medios de comunicación locales, además de las plataformas del HCD, para garantizar que toda la ciudadanía pueda seguirlo desde sus hogares. “El salón quedará con poco lugar debido al armado de cámaras y equipos, por eso no habrá público presente, pero todos podrán verlo o escucharlo en directo”, aclaró.

Durante la primera reunión organizativa, los representantes de cada lista recibieron el reglamento del debate, que fue adaptado del utilizado en la instancia de precandidatos a intendente. Según detalló Torti, las temáticas a debatir serán obras y servicios públicos, ambiente, seguridad, salud, educación y desarrollo departamental. Cada candidato dispondrá de un minuto por tema, con la posibilidad de una réplica de 45 segundos.

“Este tipo de instancias fortalecen la democracia. La ciudadanía necesita escuchar a cada candidato y conocer sus propuestas. En tiempos difíciles, el voto es la herramienta que tenemos para expresarnos”, destacó Alejandra Torti, quien subrayó la importancia del debate como un espacio de participación y transparencia política en el departamento.