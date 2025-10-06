El productor artístico y hacedor cultural Ariel González fue reconocido por el intendente de General Alvear, a través del área de Cultura, por su extensa trayectoria y su aporte al desarrollo cultural del departamento.

En diálogo con FM VIÑAS, González expresó su emoción: “Hoy es un día más que feliz. Fue emocionante recibir este reconocimiento rodeado de compañeros y amigos con los que compartimos tantos proyectos. Uno siempre espera que se reconozca el trabajo y las ganas que le pone a lo que hace”.

El reconocimiento se realizó en el marco de la Feria del Libro de General Alvear, un evento que reunió a artistas, escritores y referentes locales, quienes también presentaron sus nuevas obras. González recordó sus inicios en el mundo de la cultura alvearense: “Empecé muy joven, con programas en FM 2000 y una revista que retrataba la vida social del departamento cuando todavía no existía Internet. Después vinieron los proyectos de radio, televisión y más adelante las producciones integrales”.

Actualmente, González continúa vinculado a las producciones teatrales y vendimiales, un ámbito que define como “único en el mundo, donde se mezclan todas las disciplinas artísticas”. Para él, la Vendimia ha sido una escuela y un espacio de crecimiento constante: “Soy un animal de vendimia. Es un género que lo abarca todo: música, luces, danza, teatro, pantallas y emoción”.

Durante la entrevista, el productor también reflexionó sobre el presente cultural de General Alvear, destacando la labor de artistas, músicos, bailarines y el impulso del municipio: “Hoy Alvear tiene un movimiento cultural impresionante. Hay muchos grupos de teatro, músicos de gran nivel, y un semillero que crece todos los días. La infraestructura cultural también ayuda a crear y proyectar”.

Finalmente, González subrayó la importancia de la cultura como refugio y motor social, especialmente tras la pandemia: “Durante el encierro, fue la cultura la que nos salvó. Escuchar música, leer, mirar una película o crear algo nos sostuvo emocionalmente. La cultura es esencial, no solo para un pueblo, sino para el mundo entero”.

Con su humildad y compromiso, Ariel González sigue siendo una de las figuras más activas y queridas de la escena cultural alvearense, dejando su huella en cada proyecto y celebración popular.