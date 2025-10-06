El lunes 6 de octubre, tal como lo indicaban los pronósticos, se registraron heladas parciales en distintos puntos del departamento, con temperaturas que en algunos sectores llegaron a 2,5 grados bajo cero e incluso fueron inferiores. Así lo confirmó el técnico de la Secretaría de Desarrollo, Leandro Silvestre, en diálogo con FM VIÑAS.

“Estas temperaturas resultan críticas para los cultivos que están en plena etapa de floración o con frutitos recién cuajados, como los viñedos y los ciruelos. En algunos casos, el tiempo de exposición fue suficiente para causar daño productivo”, explicó Silvestre. Aunque todavía no se realizó un relevamiento minucioso, ya se han acercado productores para informar pérdidas visibles, principalmente en estas dos especies.

El técnico señaló además que los vientos intensos y secos registrados en las últimas semanas también afectaron la producción, especialmente la de ciruela. “Estamos viendo un cuaje bastante desuniforme. A mi criterio, es una combinación de factores: los vientos durante la floración, las heladas del 22 de septiembre y esta última del 6 de octubre. Todo eso genera caída anticipada de flores y frutitos recién formados”, detalló.

En el caso de la vid, las heladas pueden causar brote débil o racimos malformados, aunque no corrimiento. “Cuando la helada es parcial, parte del brote se daña, y eso termina afectando el tamaño o la estructura del racimo”, explicó Silvestre.

Por otra parte, el técnico informó que el próximo lunes 13 de octubre se habilitará el registro de denuncias por daños correspondientes a la helada del 22 de septiembre, y pidió a los productores estar atentos. “El registro se realiza de forma online, ingresando con correo y contraseña al sistema. De todos modos, quienes tengan dificultades pueden acercarse a la Dirección Municipal de Agricultura o a la Dirección de Contingencias, donde se los asistirá para completar el trámite”, indicó.

Finalmente, Silvestre recordó que los efectos de las heladas se evalúan con precisión luego de unos 20 días, cuando se completa el proceso de cuaje y formación del fruto. Mientras tanto, se recomienda a los productores mantener la observación de los lotes y documentar posibles daños para su posterior verificación.