ELECCIONES 2025: ESTAS SERÁN LAS BOLETAS QUE VAS A ENCONTRAR PARA VOTAR

7 octubre, 2025

En General Alvear habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales.

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán a cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en General Alvear.
El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
En el caso de General Alvear, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.
Además, General Alvear integra junto a San Rafael y Malargüe la Cuarta Sección Electoral, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

Boleta provincial

Quiénes son los candidatos a concejales en General Alvear (por orden de aparición en la boleta)

  • Fuerza Justicialista Mendoza: Oscar Bonnardel, Vanina Lucero, Elías Emanuel Julio, Diana González Fedra, Gladys Beatriz García.
  • Frente Verde: Pablo Reyes, Adriana Kuroski, Jaquelina Bequir, Daniel Tello, Jerez Carina.
  • Protectora Fuerza Política: no presenta candidatos en esta categoría.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Carolina Álvarez, Aldo Suarez, Rafael Cabrera, Alejandra Ivana Gómez, Renzo Fernández.
  • Frente Libertario Demócrata: Cecilia Quiroga, Diego Fischer, José Muñoz, Mirta Esther Dziemid, Florencia Cuello.
  • Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Laura Molina, Ariel Cordón Díaz, Raquel Yunes, Jonatan Gil, Milena Paez.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Marcos Iván Domenech, Florencia Morales, Emilce Jacobchuk, Víctor García, Milagros Nieto.
  • Partido de los Jubilados: Fernando Olivieri, Cristina Luskevich, Ana Lorena Ochoa, Juan Pablo Alanis, Ana Rocío Calderón.

Candidatos en la Cuarta Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Pedro Javier Serra, Liliana Paponet, Yanela Betiana Medina, Ezequiel Ascoetti.
  • Frente Verde: Fabiola Carrión, Nahuel Fernández, Constanza Segura, Ángel Cádiz.
  • Protectora: Johana Lourdes Lucero, Luis Osvaldo Lucero, Lucía Morabito, Gabriel Báez.
  • Frente de Izquierda – Unidad: Hernán Pujol, María Correa, Franco Ignacio Grifol, Alejandra Guillén.
  • Frente Libertario Demócrata: Carlos Lagos, Bibiana Pereyra, Darío Olarte, Raquel Valde.
  • Provincias Unidas: Cecilia Bielli, Fabián Pérez, Claudia Lissandrello, Jonathan Gatica.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Leonardo Yapur, Carolina Loparco, Jésica Laferte, Ricardo Ramos.
  • Partido de los Jubilados: Carlos Samudio, Adriana Calderón, Antonio Merenda, Olga Cañas.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Alejandra Barro, Gustavo Perret, Marta Martínez Rejtman, Andrés Risi, Julen Rabino.
  • Frente Verde: Martín Palma, Mariana Sosa, Daniel Vallejos, Nery Flores, Marta Dominguez.
  • Protectora: Manuel Juliao Alec, Marcela Loria, Carlos Rodolfo Arenas, Romina Oviedo, Antonio David Giménez.
  • Frente de Izquierda – Unidad: Lihuen Albornoz, Edgard Sotorres, Karen Aldana Vargas, Franco Ceballos, Valeria Recabarren.
  • Frente Libertario Demócrata: Martín Marcianesi, Macarena Sánchez Arana, Daniel Morandini, Elizabet Suarez, Roque David Aranega.
  • Provincias Unidas: Gustavo Majstruk, Pamela Belén Grain, Roberto Yarsky, Andrea Lucero, Jorge Antonio Guarnier.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Alejandra Torti, Nicolás De Pedro, Carlos Ponce, Valentina Sánchez, Natalia Alonso.
  • Partido de los Jubilados: Laura Carrasco, Darío Barcudi, Javier Pretel, Elsa Piris, Fernando Barrera.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de General Alvear

El concejo alvearense tiene 10 bancas: 3 de CM, 2 de PJ, 2 de Activá Ya-PRO, 1 de LUM, 1 de Libertad y Progreso y 1 de Encuentro.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 2 bancas de la UCR (la de Alejandra Torti y Hernán Climent), 1 del PJ (Silvina Melzi), 1 del Partido Federal (Raquel Yunes) y 1 del PRO (Adrián Caltabiano).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Gisela Bello (UCR-Cambia Mendoza), Florencia Escartín (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Carlos Zalazar (PRO-Cambia Mendoza), Néstor Ortega (La Unión Mendocina) y Mirta Martínez (Libertad Y Progreso).

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en General Alvear, el elector se encontrará con la boleta nacional.

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza – Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop

