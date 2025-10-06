ELECCIONES 2025: ESTAS SERÁN LAS BOLETAS QUE VAS A ENCONTRAR PARA VOTAR

En General Alvear habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales.
Boleta provincial
Quiénes son los candidatos a concejales en General Alvear (por orden de aparición en la boleta)
- Fuerza Justicialista Mendoza: Oscar Bonnardel, Vanina Lucero, Elías Emanuel Julio, Diana González Fedra, Gladys Beatriz García.
- Frente Verde: Pablo Reyes, Adriana Kuroski, Jaquelina Bequir, Daniel Tello, Jerez Carina.
- Protectora Fuerza Política: no presenta candidatos en esta categoría.
- Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Carolina Álvarez, Aldo Suarez, Rafael Cabrera, Alejandra Ivana Gómez, Renzo Fernández.
- Frente Libertario Demócrata: Cecilia Quiroga, Diego Fischer, José Muñoz, Mirta Esther Dziemid, Florencia Cuello.
- Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Laura Molina, Ariel Cordón Díaz, Raquel Yunes, Jonatan Gil, Milena Paez.
- Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Marcos Iván Domenech, Florencia Morales, Emilce Jacobchuk, Víctor García, Milagros Nieto.
- Partido de los Jubilados: Fernando Olivieri, Cristina Luskevich, Ana Lorena Ochoa, Juan Pablo Alanis, Ana Rocío Calderón.
Candidatos en la Cuarta Sección Electoral
Senadores Provinciales
- Frente Fuerza Justicialista: Pedro Javier Serra, Liliana Paponet, Yanela Betiana Medina, Ezequiel Ascoetti.
- Frente Verde: Fabiola Carrión, Nahuel Fernández, Constanza Segura, Ángel Cádiz.
- Protectora: Johana Lourdes Lucero, Luis Osvaldo Lucero, Lucía Morabito, Gabriel Báez.
- Frente de Izquierda – Unidad: Hernán Pujol, María Correa, Franco Ignacio Grifol, Alejandra Guillén.
- Frente Libertario Demócrata: Carlos Lagos, Bibiana Pereyra, Darío Olarte, Raquel Valde.
- Provincias Unidas: Cecilia Bielli, Fabián Pérez, Claudia Lissandrello, Jonathan Gatica.
- Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Leonardo Yapur, Carolina Loparco, Jésica Laferte, Ricardo Ramos.
- Partido de los Jubilados: Carlos Samudio, Adriana Calderón, Antonio Merenda, Olga Cañas.
Diputados Provinciales
- Frente Fuerza Justicialista: Alejandra Barro, Gustavo Perret, Marta Martínez Rejtman, Andrés Risi, Julen Rabino.
- Frente Verde: Martín Palma, Mariana Sosa, Daniel Vallejos, Nery Flores, Marta Dominguez.
- Protectora: Manuel Juliao Alec, Marcela Loria, Carlos Rodolfo Arenas, Romina Oviedo, Antonio David Giménez.
- Frente de Izquierda – Unidad: Lihuen Albornoz, Edgard Sotorres, Karen Aldana Vargas, Franco Ceballos, Valeria Recabarren.
- Frente Libertario Demócrata: Martín Marcianesi, Macarena Sánchez Arana, Daniel Morandini, Elizabet Suarez, Roque David Aranega.
- Provincias Unidas: Gustavo Majstruk, Pamela Belén Grain, Roberto Yarsky, Andrea Lucero, Jorge Antonio Guarnier.
- Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Alejandra Torti, Nicolás De Pedro, Carlos Ponce, Valentina Sánchez, Natalia Alonso.
- Partido de los Jubilados: Laura Carrasco, Darío Barcudi, Javier Pretel, Elsa Piris, Fernando Barrera.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de General Alvear
El concejo alvearense tiene 10 bancas: 3 de CM, 2 de PJ, 2 de Activá Ya-PRO, 1 de LUM, 1 de Libertad y Progreso y 1 de Encuentro.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 2 bancas de la UCR (la de Alejandra Torti y Hernán Climent), 1 del PJ (Silvina Melzi), 1 del Partido Federal (Raquel Yunes) y 1 del PRO (Adrián Caltabiano).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Gisela Bello (UCR-Cambia Mendoza), Florencia Escartín (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Carlos Zalazar (PRO-Cambia Mendoza), Néstor Ortega (La Unión Mendocina) y Mirta Martínez (Libertad Y Progreso).
Boleta nacional
Además de la boleta provincial, en General Alvear, el elector se encontrará con la boleta nacional.
Frente Fuerza Justicialista
- Emir Félix
- Marisa Uceda
- Matías Stevanato
- Flor Destéfanis
- Fernando Ubieta
Frente Verde
- Diputados Nacionales
- Mario Vadillo
- Belén Bobba
- Dugar Chappel
- Oriana Torres
- Maximiliano Muñoz
Protectora Fuerza Política
- Carolina Jacky
- Sebastián Zelada
- María Inés Rojas
- Mateo Matas
- Laura Urzi
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad
- Micaela Blanco Minoli
- Nicolás Fernández
- Marta Bernabeu
- Nicolás Cortez
- Julieta Uceda
Movimiento al Socialismo
- Susana Barros
- Fernando Flores
- Pamela Miranda
- Nahuel Díaz
- Lis López
Frente Libertario Demócrata
- Gabriel Sottile
- Mariel Maestri
- Gastón Pescarmona
- Ángeles Bermejo
- Federico Raffetto
Alianza Defendamos Mendoza – Provincias Unidas
- Jorge Difonso
- Flavia Manoni
- Jorge Palero
- Gisella Talquenca
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
- Luis Alfonso Petri
- Pamela Fernanda Verasay
- Álvaro Martínez
- María Julieta Metral Asensio
- Mauricio Oscar Pinti Clop