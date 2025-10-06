El reconocido jinete Martín Naldini, representante oficial de Cabaña Sierra Pintada, continúa cosechando logros en el circuito ecuestre nacional. Durante el último fin de semana, Naldini tuvo una destacada actuación que reafirma su gran presente dentro del mundo del caballo criollo.

Con un trabajo impecable, el jinete logró clasificar a tres de los cuatro caballos criollos que presentó en la Credenciadora al Freno de Oro, una de las competencias más exigentes y prestigiosas del ámbito. Pero los éxitos no terminaron allí: también se ubicó segundo en la fecha de Paleteada Campera, demostrando nuevamente su destreza y compromiso con la disciplina.

En su posteo vía Facebook, Miguel Sosa, expresó su orgullo y gratitud hacia Naldini: “Muchas gracias, Tincho, por permitirnos compartir estos momentos tan lindos de nuestra pasión por los caballos”. Con este nuevo reconocimiento, Martín Naldini consolida su lugar como uno de los jinetes más destacados del país y un referente indiscutido del trabajo con el caballo criollo.

G.Vallejos.