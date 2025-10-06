TRAS EL SEGUNDO DÍA DE HELADAS TARDÍAS, EVALÚAN LOS DAÑOS QUE DEJARON LAS BAJAS TEMPERATURAS EN CULTIVOS

Dos días seguidos con heladas tardías

El lunes también los productores del sur, el Valle de Uco y del este de Mendoza hicieron todo lo posible para combatir las heladas tardías, pero aseguraron que hubo daños en frutales de carozo y en brotes de vid, aunque todavía no se conoce en detalle.

La Dirección de Contingencias Climáticas comenzó el relevamiento para saber cuáles fueron los daños del lunes, y ahora se suman las posibles afectaciones de este martes.

Los productores explicaron que estas heladas tardías dañan por completo las plantas que ya están brotadas, lo que provocaría grandes pérdidas económicas.