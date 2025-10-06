TRAS EL SEGUNDO DÍA DE HELADAS TARDÍAS, EVALÚAN LOS DAÑOS QUE DEJARON LAS BAJAS TEMPERATURAS EN CULTIVOS

El pronóstico del tiempo indica que este martes fue el último día de heladas tardías de la semana. Se evalúan los daños en productivas del sur y del Valle de Uco.
El Valle de Uco y el sur de Mendoza son los más afectados en el segundo día de heladas tardías sobre cultivos con brotes. Algunos sectores superaron los 5 grados bajo cero. El lunes este fenómeno también afectó cultivos de la zona Este. Todavía deben relevar los daños causados.
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que por segundo día consecutivo en la madrugada y amanecer de este martes se registraron heladas tardías en zonas cultivadas del San Rafael y General Alvear, como en Pareditas, Vista Flores, Colonia Las Rosas, Casas Viejas y otros sectores del Valle de Uco.
En algunos sectores las temperaturas alcanzaron a 5.3 grados bajo cero, lo que hizo que los productores utilizaron todos los métodos posibles para evitar los daños en sus cultivos, incluida la quema de cubiertas.
Dos días seguidos con heladas tardías
El lunes también los productores del sur, el Valle de Uco y del este de Mendoza hicieron todo lo posible para combatir las heladas tardías, pero aseguraron que hubo daños en frutales de carozo y en brotes de vid, aunque todavía no se conoce en detalle.
La Dirección de Contingencias Climáticas comenzó el relevamiento para saber cuáles fueron los daños del lunes, y ahora se suman las posibles afectaciones de este martes.
Los productores explicaron que estas heladas tardías dañan por completo las plantas que ya están brotadas, lo que provocaría grandes pérdidas económicas.