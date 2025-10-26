Estos fueron los resultados de la segunda jornada.
PRIMERA MASCULINA
▪️Andes 4 (Sebastián Cazola x2, Juan Manuel Huczak, Juan Miranda) – Circunvalación 0
✅️ El Croto sigue en la Copa
▪️Argentino 3 (Ignacio Grilli, Kevin Schlottke, Marcelo Martínez) – Río Atuel 2 (Gonzalo Puerta x2)
✅️ La Academia se metió en la siguiente fase
▪️Real del Padre 1 (Ramiro Calderón) – Colonia López 1 (Benjamín Tejada, en contra)
✅️ Por haber ganado en la ida, el Azul logró clasificarse
▪️10 de Septiembre 0 – Libertad 1 (Cristian Rojo)
✅️ El Trico ganó la tanda de penales 3-2
▪️Deportivo Pia 0 – El Desvío 2 (Esteban Astorga – Jonathan Hasi)
✅️ Tras el empate en la ida, El Desvío logró la clasificación
▪️Bowen 3 (Maxi López, Ariel Alé, Adán Olmedo) – Güemes 0
✅️ El Naranja avanzó a la siguiente ronda
▪️Carmensa 1 (Damián Szewczuk) – Boca 2 (Bruno Barrera x2)
➡️ Resta jugarse el partido de vuelta