Estos fueron los resultados de la segunda jornada.

PRIMERA MASCULINA

▪️Andes 4 (Sebastián Cazola x2, Juan Manuel Huczak, Juan Miranda) – Circunvalación 0

✅️ El Croto sigue en la Copa

▪️Argentino 3 (Ignacio Grilli, Kevin Schlottke, Marcelo Martínez) – Río Atuel 2 (Gonzalo Puerta x2)

✅️ La Academia se metió en la siguiente fase

▪️Real del Padre 1 (Ramiro Calderón) – Colonia López 1 (Benjamín Tejada, en contra)

✅️ Por haber ganado en la ida, el Azul logró clasificarse

▪️10 de Septiembre 0 – Libertad 1 (Cristian Rojo)

✅️ El Trico ganó la tanda de penales 3-2

▪️Deportivo Pia 0 – El Desvío 2 (Esteban Astorga – Jonathan Hasi)

✅️ Tras el empate en la ida, El Desvío logró la clasificación

▪️Bowen 3 (Maxi López, Ariel Alé, Adán Olmedo) – Güemes 0

✅️ El Naranja avanzó a la siguiente ronda

▪️Carmensa 1 (Damián Szewczuk) – Boca 2 (Bruno Barrera x2)

➡️ Resta jugarse el partido de vuelta

Fuente: Tridente Ofensivo