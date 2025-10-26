El director de Educación, José Morán, junto a autoridades del Instituto San Antonio, anunció los detalles del X Congreso de Educación Integral de la Persona, un evento académico que se ha consolidado como un espacio de reflexión, aprendizaje y formación para toda la comunidad educativa.

“El Instituto San Antonio lleva adelante este prestigioso congreso que cumple 10 años de vida y representa un gran aporte al ámbito educativo, no solo en conocimientos, sino también en saberes y en el cuidado de las personas, especialmente de los docentes del sistema educativo”, expresó Morán durante la presentación.

El congreso se desarrollará este jueves 30 de octubre a partir de las 18:30 horas, en el Salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La actividad, organizada por el Instituto San Antonio, reunirá a docentes, no docentes, alumnos y familias de todos los niveles educativos.

Desde la institución destacaron que el encuentro contará con dos jornadas vespertinas, cada una con tres disertaciones a cargo de reconocidos profesionales. Entre ellos, participará el doctor en Matemática e investigador del CONICET, Pablo Arribillaga, quien disertará sobre su especialidad; la licenciada Vanessa Eraso, de San Rafael, abordará las dificultades de aprendizaje; y la profesora Eugenia Rosón, del Centro Educativo Terapéutico Meraki, hablará sobre inclusión educativa.



Asimismo, la licenciada Luisa Vidable expondrá sobre el estrés docente y el bienestar emocional, mientras que otras conferencias estarán orientadas a la fluidez y comprensión lectora y al valor formativo de la literatura.

“Este congreso busca fortalecer la formación docente y brindar herramientas que mejoren la calidad educativa en nuestra región”, señalaron los organizadores, quienes invitaron a toda la comunidad educativa a sumarse a esta experiencia de crecimiento y encuentro.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio web oficial del evento: congreso.isaalvear.org, donde se encuentra disponible toda la información sobre el programa, horarios y valores de inscripción.