En diálogo con FM VIÑAS, el director de Agricultura, Agustín Anzorena, brindó detalles sobre el pronóstico climático para las próximas horas y las medidas preventivas que deben tomar los productores ante la posibilidad de nuevas heladas.

“El sector productivo tiene que estar alerta, sobre todo en la madrugada del miércoles, donde se pronostican temperaturas parciales débiles. El pronóstico del Oasis Centro marca –2,5°C y para el sur –1,5°C, aunque lo más certero lo vamos a tener esta tarde, después de las 18 horas”, explicó Anzorena.

El funcionario aclaró que estos valores pueden variar según las condiciones climáticas del día, como la nubosidad o la presencia de brisas nocturnas, y remarcó que “por suerte, este podría ser el último frente frío con peligro de heladas de la temporada”.

Anzorena recordó que el registro para denuncias por daños de heladas ya se encuentra abierto.

Respecto a la situación hídrica, el director confirmó que el Departamento General de Irrigación anticipó una temporada con menos agua que el año pasado, y explicó que las decisiones sobre el turnado de riego “dependen de cada inspección y de la votación de los regantes”.

Finalmente, Anzorena recordó que el 5 de noviembre vence la tercera cuota del Fondo Compensador, destinado a los productores ganaderos. “Es importante mantener los pagos al día para poder acceder al beneficio en caso de daños”, concluyó.