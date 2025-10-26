Teniendo en cuenta el impacto de las bajas temperaturas registradas el lunes 6 de octubre, se habilitaron distritos en toda la provincia. Los productores podrán realizar la denuncia de daños hasta el 7 de noviembre.

La Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), dependiente del Ministerio de Producción, informa que se encuentra habilitada la toma de denuncias por daños en la producción provocados por las heladas ocurridas el 6 de octubre, que alcanzó superficies cultivadas del Este, Norte, Centro y Sur.

La medida alcanza distritos de Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y San Rafael.

Los productores podrán realizar el trámite hasta el viernes 7 de noviembre, por internet a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) www.sia.mendoza.gov.ar o presencialmente en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

De acuerdo con la Ley de Emergencia Agropecuaria, una vez ocurrida una helada, deben transcurrir 20 días corridos para poder evaluar los daños efectivos en los cultivos. Cumplido ese plazo, la DCC habilita un período de 10 días hábiles para que los productores de las zonas afectadas realicen la correspondiente denuncia.