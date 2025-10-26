En diálogo con FM VIÑAS, Viviana Giaccaria, de la Dirección de Deportes, anunció que este jueves 30 de octubre, a partir de las 20:30 horas, se realizará el último encuentro del programa “Alvear Baila en las Plazas”, en el Paseo de los Artesanos.

“Será una actividad que convoca a todos los lugares donde se desarrolló el programa durante el año, pero también está abierta a cualquier persona que quiera sumarse para disfrutar de un lindo momento, bailar y pasarla bien”, comentó Giaccaria, quien destacó la gran respuesta del público en cada edición.

El programa “Alvear Baila en las Plazas” ha recorrido distintos puntos del departamento, fomentando la actividad física, la recreación y la participación comunitaria a través del baile y la música. “Esperamos mucha gente, como siempre, porque es una propuesta muy convocante. Creemos que va a ser una noche exitosa, con mucha alegría y movimiento”, agregó.

Además, Giaccaria adelantó que el viernes 31 de octubre, también a las 20:30 horas, se realizará el cierre formal de las actividades de la pileta climatizada, en conjunto con el Club Banco Nación. “Será una cena a la canasta para todos los que participaron de las actividades municipales y del club. Vamos a compartir una noche con juegos recreativos, música y baile”, explicó.

Ambas actividades forman parte del calendario de cierre anual que impulsa la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Alvear, con el objetivo de seguir promoviendo el bienestar, la recreación y la vida saludable entre los alvearenses.