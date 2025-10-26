La Dirección de Desarrollo Económico, junto a autoridades y estudiantes del IES Salvador Calafat, presentaron la propuesta “JAM Kermés”, un evento cultural y artístico que se realizará este sábado 1 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Mercado Municipal.

En diálogo con FM VIÑAS, Mariela Carduz, del área de Economía Familiar, explicó que la actividad surge del trabajo conjunto entre el municipio y el instituto. “Invitamos a toda la comunidad a participar de esta propuesta que combina arte, música, literatura y gastronomía en un mismo espacio. Queremos que el Mercado Municipal sea un punto de encuentro para las familias y los artistas locales”, señaló.

Por su parte, la profesora Claudia Sánchez, del IES Salvador Calafat, comentó que el evento se denomina “JAM Fusión”, y que está organizado por un grupo integrado por docentes y estudiantes de las carreras de Lengua y Literatura, Artes Visuales y Música. “Solemos realizar estos encuentros en distintos espacios, y esta vez tendremos la oportunidad de hacerlo en el Mercado Municipal. Habrá recitales de poesía, música en vivo, dibujo, mural colectivo, artesanos, cantina y bandas invitadas”, detalló.

El estudiante Alan Iriarte, integrante del proyecto, invitó al público a disfrutar de la propuesta. “Va a estar buenísimo, es un evento pensado para todos, para que la gente participe y disfrute. Es una actividad abierta, familiar y gratuita”, expresó.

“JAM Kermés” se presenta como una fusión de arte, creatividad y comunidad, que busca promover la participación de los jóvenes y fortalecer el vínculo entre el ámbito educativo, la cultura y la sociedad alvearense.