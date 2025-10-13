La Municipalidad desmintió categóricamente la baja del seleccionado de General Alvear para la semifinal de la Copa País, asegurando el apoyo económico. El intendente Alejandro Molero arremetió con dureza contra el presidente de la Liga Alvearense de Fútbol (LAF), Andrés Merlos, a quien acusó de buscar rédito político y de pertenecer a «lo más oscuro del fútbol».

Una profunda polémica sacudió al ambiente futbolístico de General Alvear tras la difusión de una nota, firmada por el presidente de la LAF, Andrés Merlos, en la que se informaba la supuesta baja del seleccionado local de la semifinal de vuelta de la Copa País, alegando falta de recursos económicos.

La Municipalidad de General Alvear reaccionó de inmediato con un comunicado desmintiendo la información y calificándola de «irresponsable» y «con fines políticos». Posteriormente, el intendente Alejandro Molero brindó una contundente conferencia de prensa donde garantizó la participación del equipo y atacó con dureza al titular de la Liga.

Apoyo Garantizado y Nota «Trucha»

Molero destacó el logro del equipo al clasificar a las semifinales, considerándolo un «éxito del esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia de nuestros deportistas». El intendente aseguró que el viaje a Junín/Tandil y el apoyo económico «siempre estuvo garantizado».

«Aparece una nota, yo diría trucha, porque es una nota que solamente la escribió y la firmó para mandársela a algunos medios», sostuvo Molero, acusando a Merlos de generar incertidumbre y malestar.

El mandatario detalló que el apoyo económico municipal para el viaje, que ya incluye el sponsoreo de la camiseta con un costo millonario, fue ratificado y se elevó a dos millones de pesos. La Municipalidad aclaró que, desde el inicio del torneo, se han invertido más de 9 millones de pesos en aportes directos.

Acusaciones de Mafia y Delincuencia

El intendente centró su crítica en la figura de Merlos, señalando que sus acciones son una «maniobra política» en plena etapa electoral. Molero reveló que, tras una solicitud de 32 millones de pesos por parte de Merlos, la cual rechazó, se dedicó a investigar su historial.

«Yo lo único que me dediqué fue a googlear quién era Merlo», confesó Molero, citando luego al presidente de Talleres de Córdoba, quien, según el intendente, calificó a Merlos de «delincuente, un mafioso, que pertenecía a lo más oscuro del fútbol» y que solo le interesa enriquecerse. Molero lamentó que alguien «que no es de Alvear, que nunca ha tenido contacto con un club de Alvear» y que se comunica desde Buenos Aires, venga a «contaminar» el fútbol local.

En una grave revelación, Molero informó sobre el escalamiento de la confrontación a nivel personal, vinculando los hechos a la proximidad de una elección.

«Lo acabo de bloquear del teléfono porque anoche a las 11 de la noche me mandaban mensajes amenazantes», declaró el intendente, mencionando frases como «esto vas a ver lo lindo que se va a poner, quién te cree que sos, a vos no te cree nadie».

Molero rechazó el desafío de Merlos de mantener un «mano a mano», calificando esta postura como una táctica «a lo matón» y propia de «mafiosos«.

Finalmente, el intendente hizo un llamado a la comunidad para ignorar la polémica y concentrar todos los esfuerzos en apoyar a los jugadores que disputan el torneo, en lo que denominó una «patriada deportiva».