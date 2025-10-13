ELECCIONES 2025: CÓMO ES LA ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA HORA DE VOTAR

El Gobierno busca asegurar la accesibilidad en todo el proceso electoral, desde la información previa hasta el momento de la votación.
Escuelas, intérpretes y accesibilidad en los espacios en las elecciones 2025
En las elecciones del 26 de octubre habrá:
- Escuelas con cabinas de votación accesibles (CVA) y adaptadas para personas con movilidad reducida o usuarias de silla de ruedas.
- Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) disponibles a traves de dispositivos de comunicación accesible (video llamada), de 8 a 18.
- Señalización accesible y asistencia del personal electoral para personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual o psicosocial.
- Materiales informativos accesibles: disponibles en lengua de señas, audiodescripción y lectura fácil.
- Asistencia al momento de votar: las personas con discapacidad pueden ingresar a la cabina de votación acompañadas por alguien de su confianza o solicitar ayuda a la autoridad de mesa.
- Ingreso con perro de asistencia o guía: las personas con discapacidad visual pueden ingresar al establecimiento y a la cabina acompañadas por su perro guía.
- Prioridad de atención en todos los establecimientos de votación.
- Voto sin barreras físicas, sensoriales o comunicacionales, respetando la autonomía de cada persona.
Canales de comunicación accesible
Durante el día de la elección habrá intérpretes de LSA disponibles por videollamada para asistir en todo momento a personas sordas o con discapacidad auditiva:
- Javier Fráncica – Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942510
- Marcela Bosio – Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942521
Disponibles de 8 a 18, es decir, durante toda la jornada electoral.
Información accesible: materiales audiovisuales y audioguías
La Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad produjo un video informativo sobre el proceso electoral, con audiodescripción y traducción a LSA disponible en Youtube y redes sociales del organismo.
Además, la Defensoría de las Personas con Discapacidad junto a la Universidad Nacional de Cuyo está desarrollando audioguías inclusivas con información sobre los frentes electorales y candidaturas, pensadas especialmente para personas con discapacidad visual.