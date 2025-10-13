ELECCIONES 2025: CÓMO ES LA ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA HORA DE VOTAR

En las elecciones del 26 de octubre habrá:

Durante el día de la elección habrá intérpretes de LSA disponibles por videollamada para asistir en todo momento a personas sordas o con discapacidad auditiva:

Javier Fráncica – Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942510

Marcela Bosio – Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942521

Disponibles de 8 a 18, es decir, durante toda la jornada electoral.

Información accesible: materiales audiovisuales y audioguías

La Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad produjo un video informativo sobre el proceso electoral, con audiodescripción y traducción a LSA disponible en Youtube y redes sociales del organismo.

Además, la Defensoría de las Personas con Discapacidad junto a la Universidad Nacional de Cuyo está desarrollando audioguías inclusivas con información sobre los frentes electorales y candidaturas, pensadas especialmente para personas con discapacidad visual.