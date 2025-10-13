En conferencia de prensa, el Director de Obras Públicas, Ángel Martínez, junto al Director de Servicios Públicos, Mauricio Martínez, brindaron detalles sobre los trabajos que se están llevando a cabo en el cementerio local, con el objetivo de poner en valor el espacio antes del Día de la Madre, fecha en la que se espera una gran concurrencia de vecinos.

Ángel Martínez explicó que las tareas incluyen la reparación del cierre perimetral, que presentaba sectores deteriorados, y la construcción de nuevos puentes peatonales para mejorar la circulación interna.

“Es un trabajo bastante importante. Se está arreglando todo lo que es el cierre perimetral, que por algunos problemas estaba caído. También estamos haciendo unos puentes peatonales y, junto a la gente de Servicios Públicos, realizamos limpieza y pintura de cordones”, detalló el funcionario.

En ese sentido, indicó que se colocarán tachos de residuos en distintos sectores del cementerio y pidió la colaboración de los visitantes para mantener el orden y la limpieza del lugar.

“Pedimos que cuiden las instalaciones y que dejen en los tachos los restos de flores o plantas que traigan. Es importante que entre todos podamos conservar el espacio en buenas condiciones”, señaló.

En cuanto a obras futuras, el Director de Obras Públicas adelantó que se prevé continuar con la construcción de veredines y mejoras en los pasillos internos, trabajos que habían quedado pendientes de la gestión anterior.

“Ya hicimos una parte y vamos a seguir avanzando a medida que el tiempo y los recursos lo permitan. Todos los meses realizamos alguna obra porque sabemos que este es un lugar muy sensible para la comunidad”, concluyó Martínez.

Con estas tareas, el Municipio busca garantizar un espacio ordenado y cuidado para todos los vecinos que se acerquen este domingo a rendir homenaje a sus seres queridos.