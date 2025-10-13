La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer los datos de inflación del mes de septiembre en la provincia.

La inflación en Mendoza fue de un 2,2% en septiembre, una cifra apenas por encima del promedio nacional medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2,1%). De esta manera, durante los primeros nueve meses del año, el aumento del Índice de Precios al Consumidor local se ubica en 20,2%.

Según los datos elaborados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la diferencia interanual de precios al día de la fecha es de un 29%.

Rubro por rubro, qué fue lo que más y lo que menos aumentó en Mendoza

De acuerdo con el informe publicado este martes, en septiembre, el rubro que más subió en Mendoza fue “Vivienda y servicios básicos“, con 4%, seguido de “Otros bienes y servicios“, con un 3,8%; y de “Transporte y comunicaciones“, con 3,1%.

Del lado opuesto, los rubros que menos aumentaron fueron: “Esparcimiento” (0,6%); “Equipamiento y mantenimiento del hogar“ (1%); e “Indumentaria” (1,8%).