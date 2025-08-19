La DGE informó que 111 directores trasladaron su cargo y 120 vicedirectores ascendieron a director. El 1 de febrero de 2026 se resolverá el ingreso a 130 cargos de director y a más de 500 de vicedirector.

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó la finalización del Concurso de Traslado y Ascenso de Jerarquía Directiva del Nivel Primario, realizado en modalidad virtual sincrónica.

En esta instancia, 111 directores trasladaron su cargo y 120 vicedirectores accedieron al ascenso a director.

De 141 vicedirectores titulares, 120 ascendieron al cargo de director, mientras que otros seis se trasladaron a otra escuela.

Próximas instancias

El 1 de febrero de 2026 se resolverá el Concurso de Ingreso para 130 cargos de director y más de 500 de vicedirector.

El proceso se inició a fines de abril y quedó formalizado mediante la resolución Nº 1515.