En un hecho que ha despertado gran atención y preocupación en El Nihuil, un vecino realizó un hallazgo inesperado mientras caminaba por un cerro erosionado cerca de la Ruta 180, a pocos metros del letrero de la fábrica Grassi. Cerca de las 17:00 horas del lunes, junto a su pareja, divisaron restos óseos semienterrados que, al parecer, podrían ser humanos..

Alertada la Ayudante Fiscal Florencia Vera, se organizó un operativo inmediato: agentes y jefes policiales se desplazaron al lugar acompañados del denunciante. Allí constataron la presencia visible de fragmentos compatibles con un cráneo, fémur, húmero y parte de una costilla. Inmediatamente, la zona fue acordonada y se requirió la intervención de la Policía Científica, cuyos peritos indicaron que “aparentemente los huesos serían humanos”.

Durante la mañana siguiente, se solicitó además la presencia de expertos en Paleontología para determinar con precisión el origen de los restos. Paralelamente, la causa fue oficialmente caratulada como “averiguación de muerte”, lo que permitirá avanzar con los peritajes y procedimientos legales correspondientes.

Este acontecimiento sacude la tranquilidad rural de El Nihuil, donde la presencia de un esqueleto semienterrado abre interrogantes sobre su procedencia y antigüedad. Queda por verse si los restos revelarán una historia forense o arqueológica, y cómo impactará esto en la comunidad local.

Según la última información, junto a los restos óseos se habría encontrado un teléfono celular, lo que causa un mayor impacto en la investigación. Durante la mañana del martes Científica confirmó que añse trata de huesos humanos. Fue así que se dispuso una consigna policial ya que en horas de la mañana se enviarán antropólogos a examinar inicialmente los huesos en el lugar y a trabajar en la búsqueda de más indicios.