Ante la proximidad de un nuevo feriado nacional, la específica de Comercio de la Cámara de Alvear realizó un relevamiento entre sus asociados con el objetivo de conocer cómo será la atención al público durante el fin de semana largo.

El domingo 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza o Respeto a la Diversidad Cultural, sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 614/2025, dispuso su traslado al viernes 10 de octubre.

Este cambio se enmarca en las modificaciones recientes a la Ley 27.399 de Feriados y Días No Laborables, orientadas a evitar que los feriados trasladables pierdan su efecto cuando coinciden con un sábado o domingo.

De esta manera, el feriado se adelanta al viernes, conformando un fin de semana largo.

ATENCION COMERCIAL

Del relevamiento que realizó la específica de Comercio con los asociados para conocer cómo será la atención al público durante el feriado nacional del viernes 10, se determinó que:

El 50% de los consultados atenderá normalmente durante toda la jornada mientras que un 25% de los comerciantes abrirá sus puertas mediodía. El resto permanecerá cerrado.

En tanto, el sábado 11 de octubre la jornada laboral es normal, según cada rubro.