Cinco representantes de la Escuela Municipal de Atletismo de General Alvear participaron con destacadas actuaciones en las finales nacionales de los Juegos Evita, desarrolladas en Mar del Plata del 29 de septiembre al 5 de octubre.

La delegación de General Alvear, acompañada por el profesor Lucas Resia y la asistente Antonella Capellini, ambos del área de discapacidad de la Municipalidad, formó parte del equipo mendocino que compitió en atletismo convencional y adaptado. Las pruebas se llevaron a cabo en el estadio del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), en la ciudad balnearia.

En atletismo convencional, Alejo Castro obtuvo un meritorio quinto lugar en la prueba de lanzamiento de bala, con una marca de 13,88 metros, entre un total de 35 participantes. Por su parte, Mateo Contreras compitió en la exigente prueba de Cross Country de 2.000 metros, alcanzando la 17ª posición entre 36 corredores.

El atletismo adaptado fue el gran protagonista de la delegación alvearense, con resultados sobresalientes. Brian Ortiz, categoría FT34 (parálisis cerebral), se consagró triple campeón nacional al lograr el primer puesto en las pruebas de 100 y 200 metros llanos, además del lanzamiento de la bala.

Otro desempeño notable fue el de Ezequiel Farías, atleta no vidente en la categoría FT12, quien ganó el oro en los 1.500 y 200 metros, la medalla de plata en lanzamiento de bala y el bronce en la carrera de 100 metros.

En tanto, Valentina Sea, también en la categoría FT11 para atletas con discapacidad visual, se ubicó en el cuarto lugar en las pruebas de 100 y 200 metros y en lanzamiento de bala, mostrando un gran esfuerzo y compromiso deportivo.

Gracias al aporte de estos atletas y al total de preseas obtenidas, la delegación de Mendoza logró el primer puesto nacional en atletismo adaptado, reflejando el talento, la dedicación y el trabajo sostenido que se realiza en la provincia.

Todos los jóvenes deportistas que viajaron pertenecen a la Escuela Municipal de Atletismo de General Alvear, un espacio de inclusión, desarrollo deportivo y formación integral que sigue cosechando frutos a nivel nacional.