Durante la jornada del miercoles se registraron cuatro incendios de malezas en distintos puntos del departamento de General Alvear, que demandaron un importante despliegue de recursos por parte de los servicios de emergencia.

Según el informe oficial, el primer foco se originó a las 11:02 horas en calle Centenario y Juan Pablo I, donde las llamas se desarrollaron cerca de viviendas, por lo que debió intervenir el móvil 2009 para evitar que el fuego se propagara.

Minutos más tarde, a las 11:39, se produjo otro incendio en calle Artola y Ruta 202, con una afectación estimada en 100 hectáreas, además de daños en postes y alambrados. En este siniestro también intervino el mismo móvil.

Por la tarde, a las 15:30, se reportó un nuevo incendio de malezas en calle O, entre 16 y 13, y posteriormente, a las 15:50, otro foco ígneo en Ruta 143 Norte y calle D, donde se quemó aproximadamente media hectárea.

En todos los casos trabajaron de manera conjunta los Bomberos Voluntarios de General Alvear, Brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Defensa Civil y Servicios Públicos de la Municipalidad, con la colaboración de personal de EDEMSA, que interrumpió de forma preventiva el suministro eléctrico en las zonas afectadas.

A las 22:00 horas, los equipos informaron que todos los focos se encontraban extinguidos.

Finalmente, las autoridades recordaron a la comunidad que, debido a las altas temperaturas, baja humedad y presencia de viento norte, se prohíbe encender fuego bajo cualquier circunstancia. En caso de observar humo o personas iniciando un incendio, se solicita dar aviso inmediato al 911.