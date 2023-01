Días atrás, se llevó a cabo una reunión en la Cámara de Comercio de San Rafael. Allí, se explicó cómo será el funcionamiento del Sistema de Mitigación de Granizo a partir del miércoles 1 de febrero, cuando sea cerrado el aeropuerto local.

En este contexto, el presidente del Directorio de Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA), Marcelo Japaz, quien explicó cómo se llegó a esta decisión y por qué descartaron operar desde General Alvear y Malargüe.

‘Ya hace varios meses que sabíamos que el aeropuerto de San Rafael, Santiago Germanó, se iba a cerrar en algún momento. La semana pasada se nos comunicó que el mismo iba a estar inactivo a partir del 1 de febrero. Por esta razón, estuvimos evaluando los lugares para poder realizar la operación de Mitigación de Granizo. Fundamentalmente en lo que refiera al despegue y aterrizaje de las aeronaves, porque el funcionamiento del radar meteorológico no se verá afectado, por lo que este centro de operaciones se mantendrá en San Rafael’, explicó Marcelo Japaz al inicio de la conversación.

‘Después de estudiar los aeropuertos alternativos de Malargüe y General Alvear, se decidió operar desde Mendoza, puesto que tienen problemas de dotación de personal y logística. Esto, sin dudas, tendrá algún tipo de consecuencia en materia operativa, debido a que en las operaciones diurnas los aviones tienen una autonomía de tres horas y media. Es decir, que si el avión sale desde San Rafael, tiene ese tiempo neto para operar; si lo hace desde Mendoza, ese tiempo se reduce, ya que trasladarse hasta aquí le insume media hora. Lo mismo sucede si debe regresar a cargar más combustible y pirotecnia. Hay una reducción total de una hora’, aseguró.

‘No hay una sola tormenta que evolucione igual que la otra. Algunas pueden evolucionar muy rápidamente, por lo que será totalmente distinto operar desde Mendoza que de San Rafael. Parte de esas dificultades se van a resolver o enfrentar con un trabajo de anticipación más focalizado sobre el pronóstico del tiempo. De todas formas, hay que aclarar que la reducción de la autonomía de vuelo puede generar algún tipo de inconveniente. Esperemos que no sea así, porque contamos con todos los recursos para hacer las operaciones de la mejor manera’, aclaró el presidente del Directorio de Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima.

Después, se refirió a la cantidad de aeronaves que se encuentran operativas. ‘La empresa cuentan con 4 aviones. Dos tienen como lugar de base San Rafael y los otros en Mendoza. Igualmente, los aviones se afectan en función de las necesidades. En las últimas semanas hubo días en los que 4 aviones han trabajado en el Gran Mendoza, y otros días la misma cantidad operó en San Rafael. Todo depende de las condiciones climatológicas, el desarrollo de las tormentas y la disponibilidad de aeronaves’, precisó Japaz.

‘Todos los aviones están operativos, y contamos con todo el personal de los sistemas de vuelo, mecánicos, operadores de radar y técnicos. Está todo disponible con la pirotecnia necesaria: cartuchos y bengalas. Ahora hay que enfrentar esta nueva situación que puede afectarnos sobre la autonomía de los vuelos. Esta es una decisión que nosotros no hemos tomado, pero entendemos que es una obra muy buscada y necesaria para los departamentos del sur de Mendoza’, agregó.

Por último, se le consultó si ante estos inconvenientes que se pueden suscitar, no era preciso adaptar el aeropuerto de General Alvear. ‘Son procesos muy largos, que requieren inversiones muy grandes. Además, estas obras deben ser aprobadas por las autoridades de la Aviación Civil de Argentina y el Órgano Regulador Nacional de Aeropuertos. Es algo que no nos corresponde hacer, ya que solamente hemos sido contratados por la provincia de Mendoza para la lucha antigranizo. Las complicaciones técnicas en ese aeropuerto son complejas y creo que por dos meses no amerita hacer semejante inversión, cuando se puede resolver esta cuestión asumiendo los compromisos para operar desde Mendoza’, concluyó.