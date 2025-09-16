Más de 2.000 efectivos estarán desplegados en toda la provincia para poder garantizar que las celebraciones sean seguras y revelaron la totalidad de las fiestas habilitadas.

Con motivo de los festejos del Día del Estudiante, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza anunció este jueves cómo será el amplio operativo de control y prevención que se llevará a cabo desde el viernes hasta la madrugada del lunes. El objetivo será garantizar el “cuidado” durante los festejos en espacios públicos y lugares nocturnos, evitando accidentes y situaciones de riesgo.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat confirmó que los controles se centrarán en espacios verdes, bares, boliches y restaurantes, tanto en el Gran Mendoza como en el Este, Valle de Uco y Sur provincial.

“Vamos a realizar controles específicos en todos los lugares de recreación, principalmente en espacios verdes, boliches y bares, poniendo el foco en la prevención“, expresó.

Además, se realizarán controles de alcoholemia, controles biométricos y operativos en rutas para evitar siniestros viales. El funcionario reiteró que la intención no es sancionar, sino garantizar festejos seguros y responsables.

Fiestas habilitadas

El operativo contará con alrededor de 2.000 efectivos entre personal de servicio ordinario y con recargo. También se vigilarán las fiestas habilitadas, de las cuales hay seis autorizadas oficialmente.

“Las fiestas habilitadas se comunicarán a través de las redes sociales del Ministerio de Seguridad y Justicia, para que la ciudadanía esté bien informada y evite eventos clandestinos“, indicó Amat.

Las recomendaciones

Desde el gobierno provincial se pidió a los jóvenes que celebren con responsabilidad y eviten asistir a fiestas no autorizadas. Incluso se hizo un llamado a la “comunidad chilena y al turismo internacional” para que colaboren con las autoridades locales.

“Llamamos a la responsabilidad de la ciudadanía. Somos países hermanos y no hay que generar alarma. No hemos tenido incidentes recientes con turistas chilenos”, aclaró el funcionario.

El operativo también estará sujeto a modificaciones dependiendo del pronóstico climático, ya que se espera un fin de semana inestable con lluvias. Algunos empresarios del rubro nocturno evalúan reprogramar o suspender eventos según las condiciones meteorológicas.

El Sol.