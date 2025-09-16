En diálogo con FM VIÑAS, Fernando Cordero, representante de la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio de General Alvear, manifestó la preocupación del sector productivo por el fuerte aumento en el canon de agua que deben afrontar los regantes.

Durante una reunión de comisión directiva, la entidad invitó al subdelegado del Río Atuel, Santiago del Río, y al consejero Gustavo Villegas, con el objetivo de analizar la situación hídrica, el plan de obras y, principalmente, el impacto económico del canon.

“Se está haciendo un gran trabajo técnico desde Irrigación, especialmente en la subdelegación, pero nos encontramos con boletas que llegaron con un aumento considerable. Presentamos un fuerte reclamo porque la tasa de interés que se aplica para el pago bimestral es la tasa activa del Banco Nación, que resulta desproporcionada frente a la realidad del país”, explicó Cordero.

El dirigente señaló que, aunque desde Irrigación justificaron la suba argumentando que el canon estaba desactualizado y fue actualizado a principios de año, la aplicación de intereses hace que los montos finales superen incluso la evolución de la inflación.

En ese marco, la Específica de Agricultura anunció que elevará una nota formal al Departamento General de Irrigación solicitando que se revea de inmediato la tasa de interés aplicada, sin esperar al próximo año. “Estamos en un contexto de precios a la baja y la situación del sector es complicada. Pedimos un gesto de austeridad para acompañar al productor”, agregó.

Actualmente, el canon ronda los 60 mil pesos por hectárea al año, aunque el costo varía según los ítems de las boletas, que se dividen entre lo que corresponde a las inspecciones y lo que va directamente a Irrigación.

“Sabemos que el trabajo técnico es bueno, pero el problema es económico. Necesitamos que se busque un punto intermedio y que no se use la tasa activa del Banco Nación, porque nos mata”, concluyó Cordero, quien remarcó que seguirán de cerca el tema hasta lograr una solución.