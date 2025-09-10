En la madrugada de este sábado 13 de septiembre se realizaron maniobras de control en distintos puntos de General Alvear, en un trabajo conjunto entre la Policía de Mendoza, el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) y el Cuerpo de Preventores de la Municipalidad de General Alvear, con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial.

Durante la jornada se controlaron 20 automóviles, 5 motocicletas y 2 taxis/remises, resultando en la retención de un vehículo Volkswagen Vento.

En lo referido a controles de alcoholemia, se realizaron 11 test:

10 con resultado negativo

1 positivo, con infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, lo que derivó en la aprehensión de un masculino.

Estas acciones continuarán desarrollándose en distintos sectores del departamento para garantizar la seguridad de todos los alvearenses.