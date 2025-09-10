El intendente Alejandro Molero encabezó el acto del Día del Maestro en la Escuela N°70 Capital Federal, institución donde cursó sus estudios primarios.

La jornada tuvo un momento muy especial cuando el jefe comunal invitó a participar a su primera maestra de 1° grado, Helena, a quien fue a buscar personalmente para compartir este homenaje.

En su discurso, Molero destacó la importancia de los docentes y de la educación pública y gratuita en la vida de cada persona y recordó con emoción sus años como alumno en la institución. Además, el intendente anunció una obra muy esperada por la comunidad educativa: la construcción del nuevo playón deportivo de la escuela, cuyos trabajos comenzarán en los próximos 15 días.