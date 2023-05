Con una gran participación en su lanzamiento a pre candidatos como concejales, el Frente Cambia Mendoza agradece el apoyo de Hebe Casado como vicegobernadora, enfocándose en el progreso y las oportunidades para General Alvear, los candidatos son parte de la sociedad organizada y buscan una transformación profunda

Ayer martes por la noche finalmente se presento la Lista 501A con una gran convocatoria de ciudadanos interesados, por su parte el pre-candidato a intendente y actual presidente del Iscamen, Alejandro Molero, se mostro muy convencido y alegre por el momento: ‘Esto era simplemente una conferencia de prensa, el lanzamiento de nuestra lista de presentación de nuestros candidatos a concejales la verdad que nos ha quedado chico el lugar, lo hemos desbordado, así que es una alegría, un orgullo que nos estén acompañando y que hoy estén acá’

Seguido a su discurso agrego: ‘Frente Cambia Mendoza vienen a dar lo mejor de sí, lo mejor de sus capacidades, vienen a entregar su corazón, su alma, vienen a dar la vida para que en General Alvear tengamos una transformación muy profunda, para que General Alvear encuentre definitivamente el camino de progreso que nos permita recuperar oportunidades a todos. Vienen tiempos distintos en General Alvear. Vienen gobiernos con mucha humildad pero con una enorme capacidad de gestión. Viene un gobierno con mucha austeridad, pero que esa austeridad se va a reflejar en apoyo’

Su llegada al departamento era muy esperada para esta apertura de lista, la pre candidata a vice-gobernadora Hebe Casado dejo sus palabras: ‘Esta lista entendió todo, entendió que los partidos políticos solos no llegan a ningún lado, el país que tenemos, un país donde no hay un plan económico, donde hay mucha incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar mañana, donde no sabemos si mañana vamos a poder comprar los alimentos para comer. Tenemos demasiadas incertidumbres en este país, todos que han puesto el cuerpo, no se han apichonado frente a la primera piedra que les pusieron en el camino y están acá arriba’

Siguiendo con la presentación, los candidatos a la lista se hicieron presentes frente al publico con su dialogo: ‘Soy director del sanatorio nacido en Córdoba pero vivo aquí desde hace 20 años, yo formo parte del PRO y de ACTIVÁ. Todas estas reuniones que tuvimos con el Jani, la verdad que nos hemos encontrado con una mirada idéntica al tipo de Estado que queremos. Queremos un estado mucho más austero, un estado mucho más chico, que sea más eficiente y que esté mucho más cerca del vecino’ Enfatizo Carlos Salazar, luego siguió Gisella Bello ‘Por la salud de mi hija Luana tuve que luchar constantemente con el Estado, no solo por ella si no por todos los afectados, por eso hoy decidí luchar por mi Alvear y agradecer a todos los que estuvieron siempre’

Finalizo Paolo Ordoñez: ‘Mi trabajo mas grande fue ayudar a las familias a que obtengan su vivienda, yo comencé así y no tenia la oportunidad, fue una gran lucha y hace 24 años vengo trabajando en esto, no fue fácil pero acá estamos para luchar por todos los alvearenses’

Lucero, L.