En horas de la tarde del lunes, el Hospital Enfermeros Argentinos, el Área Sanitaria y la Municipalidad de General Alvear llevaron adelante un acto en la Plaza A. María Verna para conmemorar el Día de la Sanidad. El encuentro estuvo dedicado a homenajear a quienes diariamente cuidan de la salud de la comunidad.

El primero en dirigirse a los presentes fue el responsable del Área Sanitaria de General Alvear, Marcos Domenech, quien destacó la importancia del personal de salud: “La verdad que no es solo un trabajo, es entrega, solidaridad y esfuerzo humano, muchas veces sobrehumano y no siempre reconocido. Hoy es un día para reconocer y hacerles llegar el cariño que se merecen. Este acto es un hecho histórico porque muestra a todas las instituciones trabajando en conjunto”.

Domenech subrayó además los avances en el sistema sanitario departamental, como el programa de salud 2024-2030, las inversiones en infraestructura, la incorporación de tecnología, la llegada de la historia clínica digital y el fortalecimiento de la atención en salud mental.

Luego tomó la palabra el director del Hospital Enfermeros Argentinos, doctor Alejandro Torres, quien valoró el esfuerzo del personal: “Quienes trabajan en la sanidad lo hacen por vocación, es una forma de vida. En cada guardia, en cada consulta, la entrega es absoluta hacia el paciente, porque saben que pueden transformar y salvar vidas. Eso no se mide con horarios ni con sueldos, se mide con compromiso y humanidad”.

Torres agradeció al gobierno provincial y al municipio por el aporte de equipamiento de última generación y resaltó que el hospital actualmente atiende al 75% de la población del departamento.

Finalmente, el intendente Alejandro Molero cerró el acto con un mensaje cargado de emoción y cercanía: “Hoy no solo homenajeamos a las manos y a las mentes que nos cuidan, sino también a los corazones enormes del personal de salud que iluminan nuestras vidas y nos regocijan el alma. Muchísimas gracias por ser quienes nos cuidan, quienes nos contienen y quienes nos alientan. Feliz Día de la Sanidad para todos”.

El evento reunió a autoridades, instituciones, vecinos y profesionales de la salud en un encuentro que, más allá de la celebración, marcó un compromiso compartido con el fortalecimiento del sistema sanitario local.