Del 26 al 28 de septiembre, General Alvear recibirá el Torneo Andino de Clubes de Básquet, un evento formativo que reunirá a equipos de Argentina y Chile en categorías U13, U15 y U17, tanto masculino como femenino.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó: “tener un nuevo torneo en categoría formativa de básquet en Alvear es muy bueno. Es un evento que convoca a mucha gente, incluso visitantes de Chile”.

El profesor Luis Lucero, uno de los organizadores, señaló la importancia de la propuesta: “tenemos una infraestructura muy importante, que no en todos lados está disponible, entonces para nosotros como entrenadores, es un placer invitar a la gente de las regiones del país, de Cuyo, de Chile, que vengan a pasear en un turismo deportivo”.

En tanto, el representante de la Asociación Sanrafaelina de Básquet, Alejandro Ugarte, resaltó el alcance regional del certamen: “esperamos que este sea el inicio de una serie de actividades que conviertan al sur mendocino en un polo de desarrollo del básquet”.

Las delegaciones llegarán el jueves, y los partidos comenzarán el viernes a partir de las 8 de la mañana, en diferentes sedes: el Polideportivo y las canchas del Club Pacífico y de Universo Deportivo. Además, se realizará una cena inaugural de camaradería con todos los equipos, una propuesta innovadora para este tipo de torneos.

Con la participación de clubes de San Juan, San Luis, Mendoza, San Rafael, General Alvear y de la región chilena del Maule, el Torneo Andino promete ser una verdadera fiesta del deporte formativo, donde la competencia, la integración y la amistad serán los protagonistas.