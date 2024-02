El ministro de Economía justificó la compensación por el rechazo parlamentario a la ley ómnibus; aclaró que la remuneración será percibida por todos aquellos que cobren menos de $206.000

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este miércoles por la noche que el bono que reciben los jubilados y pensionados del haber mínimo, hoy de $55.000, será en marzo de una cifra cercana a $70.000. Así, entre el haber propiamente dicho, que pasará a $134.446, y ese refuerzo, el ingreso del mes próximo rondará los $205.000. Además, aclaró que -tal como ya viene ocurriendo desde hace meses, cada vez que se dispone un adicional-, quienes perciban más que la jubilación mínima y menos que esa cifra más el bono (es decir, menos de $205.000), cobrarán un plus que será equivalente a lo que haga falta para completar los $205.000.

Luego de que el lunes anunciara en declaraciones que el aumento para los jubilados según la ley de movilidad rondaría el 30%, el ministro precisó hoy que “el bono va a subir otro 30%, se va a a ir más o menos a $70.000. Y la jubilación mínima por lo tanto estaría en $205.000”, aseguró el funcionario en sintonía con el aumento de la mínima que se anunció en las últimas horas. “El bono será para todos los que cobran menos de lo que da la mínima mas el bono. Hasta $206.000 pesos”, aclaró.

Caputo enfatizó que de seguir con este modelo de fórmula jubilatoria, los jubilados perderán 2% de sus ingresos contra la inflación, por este motivo explicó que se continuará con los bonos mensuales, pero advirtió que una vez que las jubilaciones empiecen a crecer y la inflación se detenga, habrá un ajuste más del 2% para el resto de argentinos.

En ese sentido, Caputo fustigó contra la baja de la ley ómnibus que promovía una nueva fórmula jubilatoria. “Tenemos que compensar a los jubilados con bonos. Esa compensación, el año que viene cuando la inflación se revierta y suban las jubilaciones no se los puedo reclamar a los jubilados”, señaló.

“Lamentablemente no pasaron la ley, esto lo advertimos el primer día. Nada más hay que conocer la fórmula. Los jubilados sufrieron una corrección del 40% en el gobierno anterior. Si no corregía la fórmula rápido iba a seguir pasando, es perjudicial no solo para los jubilados sino para todos los argentinos”, destacó el ministro.

El pago de bonos se aplica de manera continua desde septiembre de 2022. Es una política que implicó un reconocimiento implícito, por parte de la gestión anterior, de la insuficiencia de la fórmula de movilidad -que rige desde 2021 y que fue aprobada por el Congreso a propuesta del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner- para cumplir con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los ingresos.

Por otro lado, explicó que la pobreza dentro del sector de jubilados es del 15% y que casi “el 95% de los que cobran la mínima son los que no aportaron lo que corresponde”. “La media de los que aportaron los 30 años es más del doble de eso. También hay más de 1.000.000 con pensiones”.

“No solo los jubilados la pasan mal, todo el mundo la pasa mal. La pobreza dentro de la gente mayor, de la rama de los jubilados es del 15%. La pobreza infantil es 60%. Pongamos todo en perspectiva. A mi me preocupa todo, pero con los jubilados veo que muchos los usan como política. Nos los quieren endilgar a nosotros que fuimos los primeros en pedir que cambien la fórmula. Nosotros propusimos que sea en base al IPC”, recordó.

Además del bono para jubilados, el ministro habló sobre la asistencia para familias ante el inicio de clases. ”Está la canasta escolar, a la que aportamos $70.000, y por otro lado, ya hemos comenzado a trabajar con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una ayuda adicional. Aparentemente lo vamos a implementar a través del Anses”.

La mencionada ayuda adicional a la que se refirió Caputo la adelantó el presidente Javier Milei durante una entrevista con LN+, en donde aseguro que será extra para las familias de clase media que no alcancen a pagar las cuotas de los colegios de sus hijos. “No tengo los detalles. Es una ayuda necesaria. Y vamos a darlo”, indicó.