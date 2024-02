La campaña de vacunación correspondiente a este año dio inicio el pasado lunes, marcando el comienzo de un proceso crucial para la salud y seguridad de la ganadería en Argentina.

Eduardo López, miembro de la Específica de Ganadería de la Cámara, explicó que la campaña, que usualmente se extiende por noventa días, puede prolongarse en ocasiones hasta treinta días adicionales debido a las condiciones climáticas. “A veces se pueden hacer algunas excepciones y se extiende treinta días, pero normalmente el plazo de la campaña es de noventa días”.

Una de las novedades de este año es que la vacunación requiere una única dosis, lo que representa un cambio significativo respecto a años anteriores. López aclaró que esta modificación “no se debe a un cambio en la vacuna en sí, sino a la ausencia de brotes de las enfermedades en cuestión en los últimos años”.

La vacunación, que se estima abarcará a alrededor de cuatrocientos cincuenta mil animales, es responsabilidad del productor. Es importante destacar que el productor no puede retirar la vacuna por sí mismo; debe ser administrada por un veterinario autorizado. Cada dosis tiene un costo de dos mil trescientos pesos, que debe ser abonado de contado, aunque existe la opción de tomar un plazo de treinta o sesenta días, con un costo adicional de doscientos pesos.

En cuanto a la distribución geográfica de la vacunación, se observa que “la mayor cantidad de animales se vacunan en el sur de San Rafael, seguido de General Alvear, La Paz y Malargüe”. Esta distribución refleja la importancia de estas zonas en la producción ganadera del país.

López explicó que “el animal no se puede mover hasta no ser vacunado por una cuestión sanitaria”, lo que resalta la importancia de iniciar la campaña a tiempo para evitar problemas de salud pública. Si bien algunas categorías de animales pueden moverse durante la campaña, aquellos que no han sido vacunados aún deben permanecer en su lugar de origen.

En caso de detectarse una infección, existen controles para determinar si el animal ha sido vacunado o no. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado situaciones de este tipo, lo que sugiere un alto nivel de conciencia y cumplimiento por parte de los productores y autoridades sanitarias.

La campaña de vacunación contra la Aftosa y la Brucelosis es fundamental para proteger la salud del ganado y mantener la competitividad del mercado. Con una única dosis y un esfuerzo coordinado entre productores y autoridades, se espera que este año la campaña sea un éxito y contribuya a fortalecer la seguridad sanitaria del país.