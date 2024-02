El pasado 3 de febrero, Anabel Rios, quien representó a San Pedro del Atuel; fue coronada como la nueva Reina Departamental de la Vendimia.

Hace algunos días, la joven de 22 años llegó a la capital de la provincia para comenzar la promoción del departamento y así lograr traer de regreso la Corona Nacional de la Vendimia. La noche del miércoles dio inicio al Paseo Federal, una propuesta organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, que finalizará el viernes 23. El evento tiene lugar en el Predio de la Virgen y este jueves será la noche de Alvear.

En esta travesía Anabel no está sola, cuenta con la compañía de un nutritivo equipo de turismo el cual integra la ex Reina Departamental de la Vendimia, Luisina Rigoldi, hoy Embajadora del Turismo.

Anabel Rios, Reina Departamental de la Vendimia y Luisina Rigoldi, Embajadora del Turismo en el Paseo Federal

Previa a su coronación, Rios había expresado su felicidad por «volver a Carmensa y poder representar al distrito que me reune con mi familia» ya que la joven había pasado los últimos años en la provincia de La Pampa. Luego de ser coronada como la nueva Reina Departamental de la Vendimia señaló: «ver toda mi gente aplaudiendo, gritando con ganas, con toda su fuerza, me llena el corazón y me llena el alma”.