A pocos días de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, la Municipalidad de General Alvear confirmó distintas acciones que apuntan tanto a la inclusión de personas con discapacidad como a la seguridad vial durante el evento.

La asesora de Discapacidad, Viviana Lima, explicó que ya se encuentran en la recta final de la organización y recordó que todavía quedan algunos cupos disponibles para quienes deseen registrarse.

“Hemos estado recepcionando la documentación que solicitábamos, como el certificado de discapacidad y el DNI. Hasta mañana a las 13 horas vamos a estar inscribiendo. Quedan muy pocos lugares, así que invitamos a quienes falten a acercarse a la asesoría”, señaló.

Además, adelantó que el sábado habrá dos puestos de control y un punto neurodivergente dentro del predio, donde profesionales de la asesoría estarán presentes durante toda la jornada para asistir a quienes lo requieran.

Seguridad vial y conductor designado

Por su parte, la asesora de Juventud, Milagros Nieto, subrayó que la gestión del intendente Alejandro Molero busca que la sociedad alvearense disfrute con responsabilidad. “La fiesta de la Cerveza no será la excepción. Vamos a implementar nuevamente el puesto de conductor designado, que funcionará en la entrada del festival”, explicó.

El mecanismo será sencillo: la persona que se comprometa voluntariamente a no consumir alcohol recibirá un precinto amarillo y tendrá acceso gratuito a agua y gaseosas en todas las barras. Al retirarse, deberá someterse a un test de alcoholemia (no sancionatorio). En caso de resultar negativo, participará en un sorteo de un televisor y una freidora de aire.

Nieto destacó que esta iniciativa no solo busca incentivar la responsabilidad, sino también reconocer a quienes cuidan a sus amigos y familiares, promoviendo que la seguridad y la diversión vayan de la mano.

EL ARMADO DE LA FIESTA

A dias de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, así luce el Predio Ferial que albergará el evento que promete quedarse en la agenda alvearense: