Los controles preventivos permitieron detectar irregularidades en la documentación y la falta de marcas obligatorias en los animales. Los bovinos fueron secuestrados y alojados en corrales con custodia de Ganadería, mientras se labraron las actuaciones correspondientes.

En el Sur provincial, la Policía Rural detectó irregularidades en el traslado de animales durante operativos de control. Los procedimientos revelaron documentación incompleta y bovinos sin las marcas obligatorias, lo que derivó en el secuestro de los animales y en actuaciones judiciales.

En Real del Padre, sobre la Ruta 143, los efectivos controlaron un camión que transportaba 71 bovinos con destino al matadero en Maipú. Según la documentación presentada, 59 eran vaquillonas y 6 novillos, mientras que otra guía de transporte amparaba el traslado de 6 toros. Al inspeccionar la carga, los policías constataron que las marcas a fuego de las vaquillonas y novillos no coincidían con las registradas en las guías, lo que motivó la intervención del ayudante fiscal en turno.

Por disposición de la Fiscalía, se iniciaron actuaciones conforme al Artículo 206 del Código Penal y se procedió al secuestro de los animales irregulares. Los 65 bovinos fueron trasladados al corral habilitado por Ganadería, donde quedaron bajo custodia, y el conductor fue notificado de la infracción.

Luego, en calles Valdivieso y Álvarez Llave Vieja, en General Alvear, los uniformados controlaron un camión Mercedes-Benz que transportaba 26 terneras de distintos pelajes. Aunque el conductor presentó habilitación del Senasa, carecía de certificado de lavado y desinfección y no contaba con guía de transporte. Además, todos los animales estaban sin marca ni caravana, lo que evidenciaba un traslado irregular.

Siguiendo las directivas del ayudante fiscal, se secuestraron los animales y fueron alojados en el corral municipal a cargo de Ganadería. Se labraron actuaciones por infracción al Artículo 206 del Código Penal.