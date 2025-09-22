En el marco de las negociaciones para garantizar la lucha antigranizo en el sur mendocino, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, confirmó que se alcanzó un principio de acuerdo con la Provincia y con el municipio de San Rafael para poner en marcha el sistema de defensa agrícola durante la próxima temporada.

El encuentro se realizó el lunes en horas del mediodía y reunió a Molero con el intendente de San Rafael, Omar Félix, representantes de las cámaras de comercio de ambos departamentos y al presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, en representación del Gobierno provincial.

Qué aportará la Provincia

Molero explicó que la Provincia se comprometió a aportar la infraestructura esencial:

Aeronaves y sistema de radarización .

Un total de mil millones de pesos en pirotecnia (bengalas) suficientes para cubrir la temporada.

“El gobierno de la provincia manifestó la colaboración, el apoyo y la entrega de los elementos que necesitamos”, aseguró Molero en diálogo con FM VIÑAS.

El jefe comunal también destacó que, considerando el costo global del sistema, la Provincia se hace cargo de más del 70 % del financiamiento.

Cómo se distribuirán los costos operativos

El presupuesto total estimado para 2025 asciende a unos 2.000 millones de pesos, principalmente en concepto de combustible y pilotos.

San Rafael asumirá el 70 % de esos gastos (aproximadamente 1.400 millones).

General Alvear cubrirá el 30 % restante (unos 600 millones) con recursos propios.

A diferencia del año pasado, en San Rafael se descartó la posibilidad de financiar la operación mediante una sobretasa en la factura de luz. Todavía resta definir cómo aportará el municipio ese porcentaje.

Aunque el objetivo inicial era iniciar las operaciones a principios de octubre, las demoras administrativas podrían postergar el arranque hasta mediados de mes.

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA), su presidente en la sección Agricultura, Mauricio Marín, aseguró que “lo operativo está bastante resuelto, porque ya tenemos la experiencia del año pasado. Ahora falta definir la cuestión financiera”.

En paralelo, el gobernador Alfredo Cornejo, en su reciente visita al sur provincial, ratificó que el seguro agrícola continuará siendo la herramienta central para enfrentar contingencias climáticas, acompañado por créditos subsidiados y obras de riego. Además, señaló que las aseguradoras privadas “no quieren cubrir las zonas graniceras, mucho menos las heladas”, y resaltó que la Provincia mantiene bajo su control el sistema de radarización, poniéndolo al servicio de la producción agrícola.

Molero sostuvo que este principio de acuerdo representa un avance significativo: “Hoy tenemos definiciones muy importantes que hacer desde los municipios. La producción agrícola depende de este sistema, por eso debemos estar a la altura de la responsabilidad compartida con la Provincia y San Rafael”.

Con estas definiciones, el sur mendocino se encamina a asegurar nuevamente la defensa contra el granizo, en una temporada que se anticipa crítica para la producción vitivinícola y frutícola de la región.

Con información de Sitio Andino.