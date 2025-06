En el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera, la Dirección de Educación organizó este miércoles el Torneo Patrio de Ajedrez, una propuesta que reunió a niños y jóvenes de distintas escuelas en una jornada educativa, recreativa y familiar.

La actividad se desarrolló en la sede de la Dirección de Educación y contó con la participación de alumnos de diferentes niveles y establecimientos educativos, bajo la coordinación de los profesores Sebastián Lieby y Joel Martín, quienes integran el equipo de la Escuela Municipal de Ajedrez.

El director de Educación, José Morán, expresó: “queríamos darle un enfoque distinto al festejo patrio, con actividades que sumen desde lo educativo y lo cultural y el ajedrez siempre convoca”.

Durante la jornada también se realizaron otras actividades en homenaje a la Bandera, como una presentación del coro de adultos mayores y la pintura de un mural alusivo, realizado por una de las profesoras de los talleres artísticos que impulsa el área.

En cuanto al torneo, se distinguieron a los mejores desempeños en cada categoría:

Posiciones generales – Torneo Patrio “Día de la Bandera”:

1º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María) – 6 puntos

2º León Pimentel (Esc. Carlos María) – 5 puntos

3º Gael Arrieta (Esc. Carlos María) – 4 puntos

4º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga)

Sub 8

1º Faustino Barrera (C. San Martín)

2º Juan Antonio Durán (C. Santo Tomás)

3º Rafael Núñez (C. Santo Tomás)

Sub 10

1º Román Alfano (C. Mater Christi)

2º Nicolás Blanco (C. San Martín)

3º Benjamín Peñaloza

Sub 12

1º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga)

2º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil)

3º Ulises González (C. Mater Christi)

Sub 14

1º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal)

2º Ignacio González (C. Mater Christi)

3º Ignacio Martínez (Esc. Miguel de Azcuénaga)

Mejor dama

Pilar Guerrera (C. Sagrada Familia)

Además, fueron reconocidos por su excelente desempeño Gabriel Rivas, Fabricio Galeano y Noah Beier.

Desde la Dirección de Educación destacaron la importancia de este tipo de encuentros, no solo por el valor competitivo del ajedrez, sino también por el clima de participación, respeto y aprendizaje que se generó durante toda la jornada.