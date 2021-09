Los alvearenses deberemos ir a las urnas el 12 de septiembre para sufragar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Son alrededor de 38.000 las personas habilitadas para votar en las PASO.

Debido al protocolo especial contra la COVID-19 dispuesto especialmente para estos comicios, se han incrementado los lugares de votación, por lo cual podría haber cambios de establecimientos respecto de años anteriores. Es muy importante que cada ciudadano consulte y verifique el lugar de votación. El padrón electoral se puede consultar en www.padron.gob.ar.

En nuestro departamento hay 113 mesas mixtas habilitadas que estarán repartidas entre 23 establecimientos educativos de ciudad, distritos y parajes:

N° ESC NOMBRE ESCUELA DOMICILIO LOCAL CP MESAS DESDE HASTA 1-211 CARLOS MARIA DE ALVEAR Gral. Roca 279 CIUDAD 5620 7 4099 4105 4-144 12 DE AGOSTO Gral. Roca 327 CIUDAD 5620 8 4106 4113 1-070 CAPITAL FEDERAL Gral. Roca 385 CIUDAD 5620 7 4114 4120 P-030 SAN ANTONIO Ing. Lange 375 CIUDAD 5620 8 4121 4128 4-113 TEC.ING.JORGE R BARRAQUERO Ing. Lange 384 CIUDAD 5620 7 4129 4135 1-687 PIONEROS ALVARENSES Chapeaurouge y Entre ríos CIUDAD 5620 7 4136 4142 1-492 DELIA EULIARTE DE SALONIA Alberdi 431 CIUDAD 5620 7 4143 4149 1-727 RIOS MENDOCINOS Rio Malargüe y Rio Grande CIUDAD 5620 7 4150 4156 1-290 CONSTANCIO C VIGIL Lavalle y Fleming CIUDAD 5620 6 4157 4162 P-182 DON JOSE FRANCISCO DE SAN MARTIN Av. Libertador Norte 634 CIUDAD 5620 7 4163 4169 4-105 TEC. ENORE DE MONTE Prol. Artaza y Malv.Argentinas BOWEN 5634 6 4170 4175 1-508 VALENTIN VISTUER GIL San Martin y Juan D. Perón BOWEN 5634 4 4176 4179 4-099 JOSE HERNANDEZ Mitre y Alvear BOWEN 5634 5 4180 4184 P-080 SAN CAYETANO Centenario 99 Oeste BOWEN 5634 5 4185 4189 1-128 SEBASTIAN SAMPER Calles G y 10 Los Compartos 5621 3 4190 4192 1-140 MAESTRO LUIS RAIMUNDO PONCE Calle 7 y F. Hidalgo Los Compartos 5621 7 4193 4199 1-102 ENTRE RIOS La Marzolina 242 ALVEAR OESTE 5620 2 4200 4201 Z-041 ESCUELA DE AGRICULTURA Marquez de Aguado 210 La Marzolina 5632 2 4202 4203 1-236 MARIA E. ARDUINO DE DEVOTO San Martin s/n San Pedro del Atuel 5621 3 4204 4206 1-504 PEDRO CHRISTOPHERSEN 9 de Julio s/n San Pedro del Atuel 5621 2 4207 4208 8-647 WOLF SCHOLNIK Ruta Nac 143 Km 488 Cochico 5621 1 4209 4209 8-383 TTE. CNEL. MARCOS GRAÑA Ruta Nac. 188 Canalejas 5636 1 4210 4210 8-332 JOSE MUSALE Calle Publica s/n Corral de Lorca 5637 1 4211 4211

PROTOCOLO SANITARIO PARA VOTAR DISPUESTO POR LA SECRETARIA ELECTORAL DE LA JUSTICIA FEDERAL

Atento el próximo acto eleccionario a celebrarse el 12 de setiembre próximo, y a fin de asegurar el desarrollo del mismo, teniendo en consideración las actuales consecuencias producidas por la Pandemia de COVID­19, resulta necesario establecer medidas específicas en este Distrito Mendoza a fin de prever los mayores cuidados sanitarios tanto para las personas que participaràn de tareas inherentes al proceso electoral del corriente año, como así también para el resto de los ciudadanos que concurrirán a votar.

1º) DISPONER el Uso obligatorio y correcto del tapabocas en todo momento: se hace saber que el uso del barbijo o tapabocas, debe cubrir por completo nariz, boca y mentón, siendo obligatorio para todas las personas, dentro o fuera de los establecimientos escolares designados como locales de comicio. La falta del mismo será condición suficiente para impedir el ingreso al local de votación.

2º) MANTENER siempre la distancia entre los electores, en las filas internas y externas: cuando las autoridades competentes lo estimen conveniente y atendiendo a las características edilicias de cada escuela, se podrá permitir formar filas de personas ante cada mesa de sufragio, que aguarden turno para sufragar, aprovechando espacios abiertos y ventilados y permitiendo que la circulación de los electores resulte más fluida, renovándose las filas a medida que los electores votan y salen del local. A estos fines, es fundamental la comunicación que deben mantener entre sí el Delegado electoral, el personal del Comando, y el personal dependiente de la Policía que se encuentre fuera del establecimiento organizando las filas de ingreso, para mantener el control del aforo de personas.

3º) Prioridad de electores: durante todo el trascurso de la jornada electoral tienen prioridad para votar las personas mayores de 70 años; con movilidad reducida; embarazadas, con niños o que requieran asistencia especial.

4º) Al momento de votar:

a) Utilizar alcohol en gel al ingresar al establecimiento de comicio.

b) Exhibir el D.N.I. a las autoridades de mesa, sin entregárselo en la mano, luego

depositarlo en la mesa al ingresar al cuarto oscuro, para ser retirado, luego de

votar, junto con el troquel respectivo.

c) Se recomienda llevar su propia lapicera.

d) se recomienda no utilizar saliva, sino doblar la solapa del sobre hacia el

interior del mismo.

e) Concurrir al establecimiento sin acompañantes, salvo casos de fuerza mayor.

5º) Electores con síntomas compatibles con el Covid­19: se establece como regla general, que las personas que estén cursando la enfermedad del Covid­19, y/o tengan síntomas compatibles, deberán cumplir con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades correspondientes, y no deben presentarse a votar. El no voto por tales razones se encuentra justificado, por lo cual dentro de los 60 días posteriores a la elección, deberá realizar el trámite para su justificación con la certificación médica correspondiente. De igual manera deberán proceder aquellos electores que fueren contacto estrecho, o casos sospechosos de contagio del mencionado virus, o que deban permanecer aislados. En el hipotético caso que un elector se presente a votar, manifestando estar comprendido en alguna de las causales descriptas, no se permitirá su ingreso al establecimiento de comicio y el Delegado electoral labrará un acta al respecto.

6º) La labor del ‘facilitador sanitario’ estará a cargo de uno de los agentes del Comando electoral quien velará por el cumplimiento de las pautas mencionadas precedentemente.

7º) Durante el desarrollo del acto electoral, los baños y/o sanitarios de cada local de votación, serán de uso exclusivo para aquellas personas que estén abocadas al cumplimiento de las tareas propias del comicio.