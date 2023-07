El candidato a gobernador del Partido Verde, Mario Vadillo, afirmó que “las pistolas Taser no sirven para combatir la inseguridad, es increíble que La Unión Mendocina proponga darle estas armas eléctricas a los policías mendocinos en vez de dotarlos de más balas y armas de fuego”.

Vadillo reaccionó así al planteo de Álvaro Martínez, de La Unión Mendocina, quien reclamó por Twitter que se instrumente el uso de las Taser.

“Estas pistolas – señaló Vadillo – no son para combatir el delito; primero, porque el delincuente casi nunca está a la distancia de tiro de una Taser; segundo porque no actúan solos sino con apoyo; y tercero, porque casi siempre están armados con armas de fuego, situación que la policía no sabe de antemano como para arriesgarse a empuñar una Taser en vez de una pistola 9 milímetros”.

El candidato a gobernador del Partido Verde destacó que “a la Policía de Mendoza hay que darle armamento de verdad, patrulleros nuevos, chalecos antibalas que no estén vencidos, balas para que practiquen tiro diariamente, algo que nunca hacen, y sueldos acordes al servicio de poner la vida en juego”.

Aseveró que “la farsa de La Unión Mendocina al electorado no tiene límites. No saben como tapar los escándalos de corrupción y extorsión de su candidato a vicegobernador Daniel Orozco, salen con esta barbaridad que no tiene nada que coin la seguridad”.

Vadillo explicó que “la pistola Taser no sirve para combatir el delito porque es un arma que solo dispara un par de alambres a un máximo de 7 metros de distancia, que se enganchan a la ropa de la persona apuntada, y que no se activan automáticamente, sino que el policía luego tiene que hacer un segundo disparo para activar la descarga eléctrica, y le queda otro disparo más de reserva para otra descarga”.

El precandidato a gobernador del Partido Verde agregó: “Es un arma de un solo tiro porque una vez que el policía la disparó la tiene que volver a cargarla. La Taser es un arma disuasiva para poner bajo control gente descontrolada que no está armada y que puede ser mortal si quien recibe el tiro tiene, por ejemplo, problemas cardíacos”.