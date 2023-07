Esto es otro capítulo de la conflictiva relación La Pampa-Mendoza en la que aparecen numerosos reclamos de la administración vecina relacionados no sólo con el agua del Atuel sino también con los diversos proyectos y emprendimientos del Gobierno de Rodolfo Suarez como El Baqueano y Portezuelo del Viento, entre otros,

Recientemente el ministro del interior de la Nación, Eduardo «Wado» de Pedro estuvo en La Pampa y recorrió el cauce seco del Atuel pero no se pronunció en favor de ninguna provincia y sí prometió trabajar para alcanzar consensos.

«Si en 70 años no se pudo resolver, tendremos que hacerlo de otra manera. Vamos a aprobar con el gobernador un Pacto Federal del Agua, cuenten conmigo para promoverlo», dijo entonces el funcionario nacional.

A tres años del fallo de la Corte

El 16 de julio de 2020 fue el mentado fallo de la Corte y esto fue reflejado este domingo en medios de La Pampa. El Diario publicó que «la provincia reclama un reconocimiento judicial para que los magistrados tomen conocimiento directo de la gravedad del daño ambiental».

Las aguas del Atuel no llegan a La Pampa y aunque desde Mendza se ha explicado que no llegan porque no hay, desde la gestión de Ziliotto insisten con que hay incumplimiento. «Mantienen el más absoluto silencio pese a los reiterados pedidos efectuados por nuestra provincia», dijeron en La Pampa sobre Mendoza.

Lo cierto es que ahora el gobnerador Ziliotto le encomendó a la Fiscalía de Estado de su provincia hacer una nueva presentación ante la Corte reiterando la solicitud de cumplimiento inmediato de la sentencia «solicitando, por ende, que se ordene cumplir a Mendoza con la suelta de agua del ío Atuel a fin de que ingresen 3,2 m3/s en el límite interprovincial».

Además, «a fin de que corroboren a gravedad del daño ambiental y la urgente necesidad de agua» La Pampa requerirá que en la misma presentación se invite a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al cauce pampeano del río a fin de que puedan conocer y corroborar en persona la gravedad del daño».